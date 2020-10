von sk

Wie der DRK-Blutspendedienst mitteilt, sind die Bestände der Blutkonserven in den vergangenen Tagen stark gesunken. Ursachen seien die anhaltende Urlaubszeit, die hohen Temperaturen der letzten Wochen sowie der Ausfall zahlreicher Blutspendetermine, da zahlreiche Räumlichkeiten aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht genutzt werden könnten.

Durch den aktuell hohen Bedarf in den Kliniken werden dringend Blutspenden benötigt. Das DRK lädt zum nächsten Blutspendetermin am Mittwoch, 4. November, von 14.30 bis 19.30 Uhr in die Turn-und Festhalle, Römerstraße 33, in Schwörstadt ein und teilt mit, dass die Blutspende auch in „Corona-Zeiten“ sehr sicher sei.

Um in den genutzten Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Onlineterminreservierung statt (https://terminreservierung.blutspende.de/m/schwoerstadt-turn-festhalle).

Blutspendetermine werden beim DRK unter Kontrolle und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter den höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards durchgeführt. Die Mitarbeiter sind für derartige Situationen besonders geschult. Das Infektionsrisiko liegt daher weit unter dem „sonstiger“ Alltagssituationen.

Es wird darum gebeten, nur zur Blutspende zu gehen, wenn man sich gesund und fit fühlt. Menschen mit Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte Körpertemperatur) werden nicht zur Blutspende zugelassen. Wer Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatte oder sich in den vergangenen Wochen in einem Risikogebiet aufhielt, müsse bis zur nächsten Blutspende vier Wochen pausieren.

Bei Fragen stehen die Mitarbeiter der kostenfreien Service-Hotline unter 0800-1194911 zur Verfügung. Zusätzliche Informationen sind auch im Internet (www.blutspende.de/informationen-zum-coronavirus) zu finden.