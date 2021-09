von Rolf Reißmann

Eine konzentrierte Hauptversammlung für zwei Berichtsjahre haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schwörstadt abgehalten. Im Vorjahr war sie ausgefallen. Mit 43 Einsätzen wurde 2020 sogar zum Rekordjahr für die Abteilungen Schwörstadt und Dossenbach. Die meisten waren von kleinem Umfang. Die Tendenz zu immer mehr technischen Hilfeleistungen setzte sich fort: Allein 50 waren es diesmal. Nur neun Brände mussten gelöscht werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Schwörstadt Es gibt 57 Aktive und 22 Mitglieder in der Altersabteilung, weder sie noch die Jugend nahm aus Gründen des Infektionsschutzes an der Versammlung teil. Kontakt ist möglich über Kommandant Daniel Ebi, oder den stellvertretenden Kommandant Marcus Kiefer per E-Mail (info@ff-schwoerstadt.de).

Bei den technischen Hilfeleistungen dominierten Schadensbeseitigungen nach Unwettern, 29 Bäume räumten die Kameraden von den Straßen. Als besonderer Erfolg wurde die Rettung von elf Menschen eingeordnet. Zwar fielen 2020 wegen der Corona-Situation Übungen nahezu vollständig aus, jedoch konnte bei strikter Durchsetzung von Hygienemaßnahmen die Einsatzbereitschaft stets gewährleistet werden. Quarantänen gab es innerhalb der Aktivmannschaft, weil Infektionen von externen Quellen eingetragen wurden. Ein Höhepunkt der Versammlung war die Neuaufnahme von zwei ausgebildeten und erfahrenen Feuerwehrmännern, die in die Gemeinde umzogen.

Jugend

Erfreulich entwickelt sich die Jugendarbeit. Die vor etlichen Jahren als Experiment gegründete Kinderfeuerwehr zeigt erste langfristige Erfolge. Etliche der damaligen Kinder bilden nun den Stamm einer neuen Jugendfeuerwehr. Derzeit gehören der Kinder- und Jugendgruppe 14 Jungen und drei Mädchen an. Zehn der vorgesehenen 25 Übungsnachmittage fanden statt.

Lob

Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat lobte die Feuerwehr als starke Truppe. Dietmar Müller, Kommandant der Feuerwehr Rheinfelden und stellvertretender Vorsitzender des Feuerwehrverbandes im Kreis Lörrach, würdigte die umsichtige und ideenreiche Organisation in Schwörstadt. „Mehr als in den Jahren zuvor war von uns allen Disziplin gefordert, um die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten“, sagte Müller. „Ihr habt es ebenso wie die Kameraden vieler anderer Feuerwehren im Landkreis geschafft, immer da zu sein, wenn Bürger Eure Hilfe benötigten. Wir werden wohl auch noch etliche Monate lang besondere Disziplin halten müssen, um unsere Stärke für die Einsätze zu garantieren.“

Ehrungen

Der Schwörstädter Kommandant Daniel Ebi dankte der Rheinfelder Wehr für technische Hilfe, sei es mit der Drehleiter oder in den Schlauch- und Atemgerätewerkstätten. Die Verdienstmedaillen des Landes überreichte Uwe Häubner. Für ihn war es der erste Besuch bei einer Feuerwehrversammlung als Kreisbrandmeister. Ehrenzeichen des Landes in Gold gab es für Thomas Böhler, Paul Burkart und Harald Schär für 40 Jahre Mitgliedschaft.