von Horatio Gollin

Die Kindergartenbedarfsplanung zeigt, dass Schwörstadt die Versorgungsquoten für Kindergarten- und Krippenkinder nicht erfüllt.

Die Lage: Der Kindergarten St. Elisabeth verfügt über vier Ü-3-Gruppen mit 80 Plätzen. Die Belegzahlen steigen seit Jahren kontinuierlich. Der gemeindeeigene Kindergarten in Dossenbach bietet 50 Plätze in drei Gruppen, von denen eine für Kinder unter drei Jahren ist. Auch dort wuchs der Bedarf kontinuierlich, für die U-3-Gruppe gibt es eine Warteliste. 2019 erhielt die Kommune 8900 Euro als Zuschuss aus dem interkommunalen Kostenausgleich, da fünf auswärtige Kinder den katholischen Kindergarten besuchten. 2020 mussten 3500 Euro an andere Kommunen erstattet werden. Zum 1. März waren 124 von 130 Plätzen in Schwörstadt belegt.

Schwörstadt Gemeinde will bei der Kinderbetreuung mit dem Familienzentrum Rheinfelden kooperieren Das könnte Sie auch interessieren

Der Vergleich der Jahre 2017 bis 2020 zeigt, dass es in den meisten Altersgruppen von null bis sechs Jahren zu einem Zuwachs gekommen ist. Das werde sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Maßgeblich sind der Zuzug von Familien ins Baugebiet Zohlen und die Erschließung des Baugebiets Am Rhein.

Quoten und Bedarf: Im Alter bis drei Jahre zählte die Gemeinde zum Stichtag am 1. März 103 Kinder, wobei nur jeweils zehn Plätze in der Krippe und in der Tagespflege verfügbar sind. Dem Rechtsanspruch der Familien steht eine kommunale Versorgungsquote von nur 19,42 Prozent entgegen. Um das Ziel der Quote von 35 Prozent im U-3-Bereich zu erreichen, müsste die Kommune 33 Betreuungsplätze vorhalten.

Schwörstadt „Alle auf der Liste sollen einen Kindergartenplatz bekommen“ Das könnte Sie auch interessieren

Zum Stichtag zählte die Kommune 142 Kinder zwischen drei und sechs Jahren, sodass der Bedarf nicht gedeckt ist. Die Gemeinde erzielt eine Versorgungsquote von 87,32 Prozent. Um dem Bedarf an Plätzen gerecht zu werden, ist die Einrichtung einer weiteren Ü-3-Gruppe mit rund 28 Kindern an der Schule im Heidenstein zum 1. September 2021 geplant. CDU-Gemeinderat Stefan Frank kritisierte, dass für die zur Verfügung stehende Fläche keine so große Gruppe genehmigt würde. Beim kostenpflichtigen Betreuungsangebot der verlässlichen Grundschule waren zum Stichtag 24 Kinder auf maximal 25 Plätzen angemeldet. Ein Ausbau ist für das Schuljahr 2020/21 nicht geplant.