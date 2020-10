von Rolf Reißmann

Der Gemeinderat Schwörstadt hat dem Entwurf eines Bebauungsplanes für Niederdossenbach zugestimmt. Dort möchte ein privater Bauherr an der Talmattstraße ein Mehrfamilienhaus am Hang errichten. Das neue Gebäude soll dem bereits bestehenden Haus gleichen und ebenfalls mit nur einem Geschoss über die bestehende Straße hinausragen, zwei weitere Geschosse sind in Hanglage vorgesehen, wobei mehrere Gemeinderäte drei Vollgeschosse als zu hoch bewerteten. Geplant sind sechs Wohnungen. Noch nicht festgelegt ist, ob die Zufahrt mit Wendeplatte ausgeführt wird, damit auch Müllfahrzeuge bis vor das Haus fahren können. Mit dem Beschluss wird nun auch die gesetzlich vorgeschriebene Offenlage zur Bürgerbeteiligung beginnen.