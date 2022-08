von Rolf Reißmann

Der Gemeinderat Schwörstadt hat sich in seiner jüngsten Sitzung erneut mit der Sanierung der Rheinstraße befasst. Bereits beschlossen war, dass der Dorfbach mit seiner neuen Verdolung vom Gehweg in die Straße verlegt wird. Der Rat bewilligte eine weitere Mischwasserleitung für die Straße – zum Schutz vor Hochwasser.

Die bestehenden Rohre können laut Verwaltung bei einem sogenannten hundertjährigen Hochwasser nicht genügend aufnehmen. Noch unklar ist die endgültige Weiterführung der neuen Leitung im unteren Straßenbereich, weil am Bahnkörper ein Mindestabstand von 28 Metern zwischen zwei Rohrleitungen eingehalten werden muss, so eine Forderung der Bahn. Deshalb soll die neue Mischwasserleitung von der Kirche her kommend zunächst bis zu einem neuen Schacht etwa in Höhe des Abzweigs Hebelstraße gebaut werden. Nach der jetzigen Planung ist nur ein kleiner Schacht erforderlich, der als Abzweig dient.

Sollte die Mischwasserleitung aber mit großer Kapazität unter dem Bahnkörper hindurch geführt werden, müsste noch ein größerer Schacht als Abzweig eingebaut sein. Der jetzt vorgesehene Schacht passt in den geplanten Finanzrahmen und in die Zeitplanung. Matthias Kipf regte an, gleich einen großen Schacht zu bauen, um später nicht noch einmal die Straße aufreißen zu müssen und Kosten zu sparen. Zumal Planer Thomas Hoffmann in der Sitzung bestätigte, dass der Bau einer leistungsstarken Mischwasserleitung unverzichtbar sei. Doch dies würde sich erheblich auf die Planung des Baugebiets am Rhein auswirken und würde viel teurer sein, als bisher kalkuliert.

Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat meinte, dass weitere Verzögerungen, selbst wenn sie später Vorteile brächten, nicht zu verantworten seien. Dies auch, weil die Bewilligungsverfahren bei der Deutschen Bahn extrem lange dauerten. Die künftigen Bauherren bräuchten auch aus finanziellen Gründen Klarheit, wann die Erschließung beginnt. Diese sei aber abhängig von der Fertigstellung der neuen Leitungen in der Rheinstraße – zumindest im unteren Abschnitt, über denn dann die Lastwagen fahren könnten. Die Gemeinderäte stimmten geschlossen dem Vorschlag zu, die Verdolung des Dorfbachs und der neuen Mischwasserleitung einzubauen, aber gleichzeitig die Option für eine weitere Optimierung direkt vor und südlich der Bahn beizubehalten.