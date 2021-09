von Heinz Vollmar

Dass man so früh dran sei, begrüßte in der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates am Montag auch Ortsvorsteher Arndt Schönauer. Er eröffnete den Reigen der Wünsche und Erfordernisse für das Haushaltsjahr 2022 und begann mit den Verfügungsmitteln für den Ortsvorsteher, die er mit 400 Euro bezifferte. Für den Ortschaftsrat begehrte er 2000 Euro.

Mit 50.000 Euro soll darüber hinaus im kommenden Jahr im Zuge der Verlegung der Breitbandkabel auch die Ortsverbindungsstraße nach Nordschwaben saniert werden. Jeweils 10.000 Euro sollen außerdem für die Pflege der Feldwege sowie für die Sanierung der Orgel in der evangelischen Kirche in Dossenbach eingeplant werden. Arndt Schönauer verwies in Bezug auf die Orgelsanierung darauf, dass noch Bundes- oder Landesfördermittel fließen könnten. Dies bestätigte auch die Schwörstädter Gemeindekämmerin Jaqueline Dumont, die an der Ortschaftsratssitzung teilnahm.

Weitere Forderungen

Weitere Forderungen in Höhe von 5000 Euro betrafen Baumpflegearbeiten am Wasserreservoir, 4000 Euro für die Sanierung der Talstraße, wo ebenfalls Breitbandkabel verlegt werden sollen, sowie 5000 Euro für einen Schulweg an der Kreisstraße, wo geprüft werden soll, ob ein Zebrastreifen den Weg für die Kinder sicherer machen kann. Weitere 2000 Euro sollen darüber hinaus für den Unterhalt von Spazierwegen in Dossenbach in den Haushalt 2022 eingestellt werden.

Brunnen und Bachläufe

Ortschaftsrat Matthis Kipf forderte weitere 13.500 Euro für die Brunnensanierung in der Gemeinde und für die Pflege der Bachläufe, insbesondere für deren Durchlässigkeit. In Bezug auf die Talstraße gab er zu bedenken, dass dort auch die Wasserleitungen ersetzt werden müssten, so auch die stark beschädigte Fahrbahndecke. Für diese Maßnahmen bat er um 150.000 Euro. In Einklang gebracht werden müsste seiner Ansicht nach auch die Hochwasser- und Löschwasserversorgung. Daher forderte er 10.000 Euro für entsprechende Planungen.

Radweg nicht realisierbar

Weitere Themen waren die Reinigung von Wegen, die Ausstellung von drei weiteren Hundekotbehältern sowie die Erneuerung von Abflussrinnen auf den Straßen, die durch das Hochwasser der vergangenen Wochen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Warten müssen die Dossenbacher noch auf den Radweg von Niederdossenbach nach Dossenbach. Die Prioritäten hätten sich zwar zugunsten des Projekts verschoben, so Ortsvorsteher Schönauer, kurzfristig sei eine Realisierung jedoch nicht zu erwarten. Am Ende der Sitzung teilte er mit, dass man sich Gedanken darüber machen solle, wo man noch weitere Baugebiete ausweisen kann. Es gäbe nach wie vor Bauwillige. Ihnen müsste man auch Land zur Verfügung stellen können, so der Ortsvorsteher.