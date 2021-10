von Hrvoje Miloslavic

Dem DRK-Ortsverein Schwörstadt stehen gewichtige Veränderungen bevor. Bei der Hauptversammlung stand Vorsitzende Bärbel Zumkeller für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung. Nachfolge-Kandidaten gibt es nicht. Offen zeigten sich die Mitglieder für einen Vorschlag des kommissarischen Kreisgeschäftsführers Peter Hofmeister, den Ortsverein in einen Arbeitskreis umzuwandeln.

Vor zwei Jahren hatte Bärbel Zumkeller erklärt, auf eine weitere Kandidatur verzichten zu wollen. Einer einjährigen kommissarischen Amtszeit folgten coronabedingt weitere zwölf Monate. Nun soll endgültig Schluss sein. „Man muss irgendwann einmal ein Ende finden“, kommentierte Bärbel Zumkeller ihre fast 17 Jahre dauernde Amtszeit. Ihren Posten als Schriftführerin wird die scheidende Vorsitzende, die seit zwei Jahren in doppelter Funktion gewirkt hat, behalten. Den kommissarischen Vorsitz übernimmt Jürgen Zwigart.

Von der Hoffnung, den Vorsitz bald nachbesetzen zu können, war in der Ver

sammlung zwar wenig zu spüren. Das zwangsläufige Ende des DRK in Schwörstadt scheint damit aber noch keineswegs besiegelt zu sein. Da es sich nicht um einen Verein im juristischen Sinne handele, sei die Umwandlung des Ortsvereines in einen Arbeitskreis denkbar, wie Hofmeister dem Plenum vorschlug. Das DRK würde seine Arbeit vor Ort unter der Verwaltung des Kreisverbandes Säckingen fortführen. Sollte kein Nachfolger für Zumkeller gefunden werden, könnte auf diese Weise eine Auflösung verhindert werden. Als Beispiel nannte Hofmeister das DRK in Murg, das seit 2019 dieses Modell erfolgreich praktiziert.

Die Vorstellung einer Auflösung wurde in der Versammlung mit umso mehr Unbehagen aufgenommen, als dass der Ortsverein in den vergangenen beiden Jahren eine erfreuliche Entwicklung genommen hat. Allen voran fand die 2019 gegründete Helfer-vor-Ort-Gruppe (HvO) des DRK unter der Leitung von Martin Weigel eine sehr positive Beurteilung.

HvO-Gruppe sorgt für Diskussion

Gleichzeitig sorgte gerade die HvO-Gruppe für Diskussionsbedarf. Bei aller Anerkennung für das Engagement sah der kommissarische Vorsitzende Zwigart Verbesserungspotential. Der kommissarische Vorsitzende mahnte, das Engagement nicht auf die Einsätze als Ersthelfer vor Ort zu beschränken. Notwendig sei auch die Bereitschaft, sich für die organisatorischen Strukturen des Ortsvereins zu öffnen.

Die Ehrungen Im Rahmen der Hauptversammlung des DRK-Ortsvereins Schwörstadt wurden folgende Mitglieder für ihre Treue zum DRK geehrt: Laura Krauß (15 Jahre), Elke Lämmlin und Doris Wiedmaier (30 Jahre), Andreas Landis und Jürgen Zwigart (40 Jahre), Ursula Naujoks (50 Jahre).

Zwigart kündigte an, der „besseren Integration der Helfer“ in nächster Zeit besondere Aufmerksamkeit widmen zu wollen. Geplant sei außerdem eine neue Werbeoffensive. Unterstützung erhielt Zwigart von Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat.

Der Dank der Bürgermeisterin

Den großen Dank an die scheidende Vorsitzende verband sie mit einem Appell an die Ersthelfer, die sie zu Solidarität und Gemeinschaftssinn mahnte. Krisensituationen der jüngsten Zeit wie die Corona-Pandemie und Hochwasserereignisse in anderen Bundesländern hätten gezeigt, dass „im Katastrophenfall alle nach festen Strukturen schreien“.