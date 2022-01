von Boris Burkhardt

Wappen sind in Mittel- und Südeuropa das Symbol für die Selbständigkeit einer Gemeinde. Besonders heutige Ortsteile tragen ihre ehemaligen Gemeindewappen mit Stolz. Wir stellen in einer Serie Geschichte und Bedeutung aller Wappen in beiden Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt vor.

Blasonierung

In Silber auf einem grünen Dreiberg drei grüne Tannen mit grünem Stamm.

Entstehung und Bedeutung

Die Tanne sowie ihre Bestandteile Zapfen und Reisig sind eine häufige Wappenfigur; sie wird heraldisch nicht von der Fichte unterschieden. Oft ist der Nadelbaum Teil eines Redenden Wappens. So nennen die Heraldiker Wappen, die den Ortsnamen oder eine volksetymologische Interpretation desselben bildlich darstellen sollen, also in diesem Fall Orte, bei denen die Tanne Namensbestandteil ist. Das ist bei Dossenbach aber nicht der Fall. Im Buch „Gemeindewappen Kanton Aargau“ wird die Wahl des Tannenmotivs ohne etymologische oder historische Rechtfertigung sinngemäß als „bequeme Verlegenheitslösung“ bezeichnet.

Die drei Tannen tauchen bereits auf dem ersten Dossenbacher Gemeindesiegel aus dem Jahre 1873 auf, zunächst noch auf flachem Boden. 1902 bekommt die Gemeinde vom Generallandesarchiv Karlsruhe ihr Wappen verliehen, das dem Siegel entspricht; lediglich der heraldisch relevante Dreiberg wird hinzugefügt. Auf älteren Abbildungen erscheinen die Stämme noch in der heraldisch nicht akzeptierten Farbe Braun – so auch auf dem gestickten Wappen des örtlichen Musikvereins. Die heute verwendete Darstellung zeigt aber heraldisch korrekt grüne Stämme. 1908 erscheint der Dreiberg erstmals auch auf dem Siegel, wechselt sich dort aber bis zur Aufgabe der Selbständigkeit 1971 mit einem flachen Boden ab.

Die bis 1925 selbstständige Gemeinde Niederdossenbach besaß nie ein Wappen, führte in ihrem Siegel aber ebenfalls eine Tanne. Ob es hier eine Verbindung gibt, bleibt offen. Schließlich waren die beiden Dörfer trotz desselben Namens seit dem 14. Jahrhundert politisch getrennt und wurden erst wieder 1971 unter der Gesamtgemeinde Schwörstadt vereint.

Ähnliche Wappen

Eine Tanne im Wappen tragen in der näheren Region ebenfalls ohne historische oder etymologische Rechtfertigung die Ortsteile Gersbach, Raitbach (Gemeinde Schopfheim) und Endenburg (Gemeinde Steinen), im Fricktal außerdem Zuzgen (gleich fünf) und Densbüren. Nur beim Wappen des Kanderner Ortsteils Tannenkirch gibt es einen offensichtlichen etymologischen Bezug: Das Wappen zeigt denn auch in Silber auf grünem Boden zwei grüne Tannen, die eine rote Kirche umrahmen. Der Ort Thannenkirch im französischen Elsaß trägt dieselben Elemente im Wappen, nur getrennt in gespaltenem Schild vorn in Silber eine entwurzelte grüne Tanne, hinten in Rot auf grünem Grund eine goldene Kirche. Quellen: Wolfgang Klein