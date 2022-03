von sk

Ein 34 Jahre alter Fußgänger war am Mittwochabend, 23. März 2022, gegen 19.10 Uhr auf dem Gehweg an der Hauptstraße in Schwörstadt unterwegs, als er kurz vor der Einmündung zur Dossenbacher Straße unvermittelt die Fahrbahn trat und dabei von einem Auto gestreift wurde.

Dank der Reaktion der 22-jährigen Fahrerin konnte wohl Schlimmeres verhindert werden, da sie die Situation erkannte und mit ihrem Wagen noch nach links ausweichen konnte, heißt es im Polizeibericht. Der Fußgänger sei leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein dort durchgeführter Alkoholtest habe laut Polizei ein Ergebnis von fast 2,5 Promille ergeben.