von Horatio Gollin

So viele Einsätze wie noch nie waren es, die die Feuerwehr Schwörstadt zu bewältigen hatte, wie Kommandant Daniel Ebi hervorhob.

Zu den 43 Einsätzen zählten zwei Großbrände, ein mittelgroßer Brand und drei Kleinbrände. Das Gros der Einsätze machten aber technische Hilfeleistungen aus, 24-mal musste die Feuerwehr dafür ausrücken, bei den meisten Fällen galt es, umgestürzte Bäume zu entfernen.

Alleine im Januar und im Februar kamen an zwei Tagen 14 solche Einsätze zusammen. Dazu kamen noch eine Ölspur, die zu beseitigen war, und sonstige Hilfeleistungen, wie der Rheinalarm.

Dreimal halfen die Kameraden am Rhein bei der Suche nach vermissten Menschen. Einmal vermutete die Kantonspolizei, dass Verdächtige in den Fluss geflüchtet waren, die aber nicht aufgefunden wurden. Beim zweiten Mal wurde eine Person im Wasser gesichtet, die leider beim dritten Einsatz tot aufgefunden wurde.

„Wir haben einen Toten zu beklagen, aber konnten auch einen Menschen retten“, verweist Ebi darauf, dass die Kameraden einmal eine Wohnungstür öffnen mussten und somit ein Verletzter aus seiner Wohnung gerettet werden konnte. Fünfmal hatte es die Wehr mit Fehlalarmen zu tun.

Die Einsätze in diesem Jahr

Auch dieses Jahr hatte die Feuerwehr schon viel zu tun. Am 14. Januar war der erste Einsatz in der Schulstraße, wobei der Kommandant da alleine hinausging, um Sandsäcke umzuschichten, die ein Haus vor Regenwasser schützten. „Am 15. Januar war der Schneefreitag, da hatten wir zehn Einsatzstellen“, erinnert Ebi.

Die Feuerwehrleute waren hauptsächlich in der Schwörstädter Rebgartenstraße gefragt, wo einige Bäume unter der Schneelast umgefallen waren. „Wir mussten die Straße sperren, weil es selbst für uns zu gefährlich war, die Bäume zu beseitigen.“ Da ein Gebäude von einem umgestürzten Baum getroffen wurde, half die Feuerwehr beim Herausholen von Pferden, die andernorts untergestellt wurden.

Hinzu kam noch ein Brandalarm, da Bäume auf die Stromleitung in Niederdossenbach gefallen waren, wo es zu einem mehrstündigen Stromausfall kam. „Bisher hatten wir 13 Einsätze, weil nach dem leichten Sturm nochmal zwei Bäume umgefallen sind. Dieses Jahr sind wir bislang eher ein Forstwerk“, meint Ebi.

Die Mitglieder

Die Feuerwehr besteht aus der Abteilung Schwörstadt mit 28 aktiven Kameraden und einer Kameradin und der Abteilung Dossenbach mit 28 Aktiven. In der Altersabteilung Schwörstadt sind 13 Kameraden, in der in Dossenbach neun. In der Jugendwehr sind sieben Jugendliche von elf bis 17 Jahren, darunter ist ein Mädchen.

Als zweite Feuerwehr im Landkreis hat die FFW Schwörstadt eine Kinderfeuerwehr eingerichtet, in der zehn Kinder ab sechs Jahren, darunter zwei Mädchen, mitmachen. In der Brandschutzerziehung kooperiert die FFW mit der Schule am Heidenstein, wo in den ersten Klassen erklärt wird, welche Aufgaben die Feuerwehr hat und wie ein Notruf abgesetzt wird.

Schulleiter Björn Tscharntke hatte auch eine weitergehende Kooperation angeregt, die aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht vertieft werden konnte. „Wir wollen die Schule gerne mit Projekten unterstützen“, sagt Ebi.

Die Ausrüstung

In Schwörstadt ist ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20/16 von 2010 stationiert, das über eine Pumpe verfügt, die 2000 Liter Wasser pro Minute fördern kann, und über einen 1600 Liter großen Wassertank. Das Löschgruppenfahrzeug LF 16-TS stammt von 1982 und ist mit 600 Metern Schlauch bestückt.

Zusätzliche 700 Meter Schlauch bietet ein Anhänger. Das LF 16-TS und der Anhänger werden dies Jahr durch einen Gerätewagen-Logistik GW-L2 ersetzt, der über 2000 Meter Schlauch verfügt. Die Abteilung Schwörstadt hat noch einen Mannschaftstransportwagen. In Dossenbach steht ein LF 8/6 von 1995, dessen Pumpe 800 Liter pro Minute fördern kann, und der einen 600- Liter-Tank hat, zudem gibt es einen Anhänger mit Tragkraftspritze.

Nachwuchs wäre wichtig

Die Suche nach Nachwuchs ist schwieriger geworden, meint Ebi, da es weniger Kinder gebe und diese durch die Ganztagsschule stark eingebunden seien. „Man steht leider auch in Konkurrenz zu anderen Vereinen“, ergänzt er den Grund, warum die Kinderfeuerwehr gegründet wurde.

Auch die knapp 60 Aktiven seien nicht viel, vor allem, weil fast alle ihre Berufe außerhalb der Gemeinde ausübten. „Tagsüber neun Kameraden zusammen zu bekommen, ist schwierig.“ Seit Mitte der 90er Jahre werden bei größeren Einsätzen daher beide Abteilungen alarmiert. Weniger Aktive sollten es daher nicht werden. in den nächsten Jahren scheiden einige Kameraden altersbedingt aus.