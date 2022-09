von Heinz Vollmar

Die Erschließung für das neue Baugebiet „Am Rhein“ in Schwörstadt scheint zeitlich nicht ohne Probleme vonstatten zu gehen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates hatten sich die Räte vor allem mit den Zu- und Abfahrten der Baufahrzeuge, mit zu geringen Straßenbreiten in der Hebel-, Breslauer- und Rheinstraße sowie der Vorstellung der Ergebnisse der sogenannten Schleppkurvenuntersuchung beschäftigt.

Damit mit der Erschließung des neuen Baugebiets nicht abgewartet werden muss, bis auch die Sanierung des verdolten Dorfbachs in der Rheinstraße vollständig abgeschlossen ist, hatte die Gemeinde überlegt, ob die Erschließung des Baugebiets nicht über die Hebel-, Rhein- und Rheinbadstraße sowie über die Breslauer Straße erfolgen kann. In einer Stellungnahme des Amtes für öffentliche Ordnung der Stadt Rheinfelden wurde darauf verwiesen, dass eine gleichzeitige Sanierung des Bachlaufs in der Rheinstraße und die Erschließung des Baugebiets als problematisch erachtet wird. Man empfehle daher die Maßnahmen zeitlich versetzt durchzuführen, so die Stellungnahme.

Das Ordnungsamt hatte zuvor auch darauf verwiesen, dass die Durchfahrten insbesondere im Hinblick auf den Begegnungsverkehr gewährleistet werden müssen. Außerdem wurde aufgrund der Schleppkurvenberechnungen festgestellt, dass aufgrund zu schmaler Straßenbreiten stellenweise auch die Gehwege und der Fahrbahnrand von den Baustellenfahrzeugen überfahren würde. Wild parkende Fahrzeuge am Straßenrand würden das Szenario darüber hinaus erschweren.

Für die Gemeinderäte war es daher schwierig, realistische Maßnahmen zu erörtern, die nicht dazu führen, dass sich die Erschließung für das Baugebiet „Am Rhein“ allein aufgrund der Arbeiten in der Rheinstraße und der prekären Verkehrssituation in der Hebel- und Breslauer Straße verzögern.

Gemeinderat Matthias Kipf (CDU) schlug daher eine Ampelregelung vor, während Harald Ebner (CDU) massive Rückstauszenarien bis auf die Bundesstraße befürchtete. Kipf schlug dann vor, den Erschließungsverkehr nur über die Hebelstraße bis ins Baugebiet zu führen. Dies soll jetzt geprüft werden, bevor man zu einer für alle einvernehmlichen Lösung kommt. Fakt ist jedoch, es muss eine Lösung gefunden werden, die die Erschließungsmaßnahmen im neuen Baugebiet nicht verzögert, waren sich alle einig. Ein Wunsch, den auch die vielen Bauwilligen für das Neubaugebiet hegen, die an der Sitzung des Gemeinderates teilnahmen.