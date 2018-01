Schwörstadt Zu viele Raser: Anwohner fordert Tempokontrollen in Niederdossenbach

Um die Themen Verkehr, Gebührensatzung für den Gutachterausschuss und das Gemeinde-Entwicklungskonzept ging es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Schwörstadt.

Geschwindigkeit soll kontrolliert werden

Um Nachfrage beim Ordnungsamt Rheinfelden nach Geschwindigkeitskontrollen in Niederdossenbach bat ein Bürger in der Sitzung des Gemeinderats. Ohne abzubremsen, donnerten die Autos von beiden Seiten in den Ort hinein, so seine Wahrnehmung. Das Problem werde Thema der nächsten Verkehrsschau sein, so Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat.

In diesem Zusammenhang regte Doris Schütz an, die Bergstraße von Schwörstadt Richtung Dossenbach ebenfalls ins Visier zu nehmen. Viele Autofahrer halten sich nicht an die Sperrung an Sonn- und Feiertagen.

Zustimmung zu Änderung der Gebührensatzung

Keinerlei Einwände gegen die Änderung der Gebührensatzung für den Gutachterausschuss hatte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend. Einstimmig wurde der Satzungsentwurf verabschiedet. Bisher wurden die Gebühren für Gutachten des Gutachterausschusses nach der Verwaltungsgebührenordnung der Stadt Rheinfelden erhoben.

Jetzt soll der Gutachterausschuss, der autonom und für den gesamten Verwaltungsraum zuständig ist, eine eigene Satzung erhalten. Dafür wurde die Satzung, die durch den gemeinsamen Ausschuss beschlossen wird, neu kalkuliert.

Antrag für Gemeinde-Entwicklungskonzept kommt an

Schwörstadt soll vorankommen. Dafür hat die Gemeinde einen Antrag für ein Gemeinde-Entwicklungskonzept gestellt, das vom Landkreis Lörrach mit 50 Prozent unterstützt wird. Jetzt vergab der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Planung und Entwicklung des Konzepts an die LBBW Kommunalentwicklung in Stuttgart. Drei Anbieter hatten dem Gremium im Dezember in nichtöffentlicher Sitzung ihre Konzepte ausführlich vorgestellt. „Das waren alles gute Präsentationen“, sagte die CDU-Gemeinderätin Doris Schütz.

Dennoch favorisierte sie die LBBW, die sehr viel Erfahrung und Background habe, sodass sich viele Sachfragen direkt klären lassen. Auch der Preis sei in Ordnung. Erfreulich fand Doris Schütz ebenso wie ihr Fraktionskollege Stephan Frank, dass der Gemeinderat und die Bürger beim Konzept der LBBW in hohem Maße beteiligt würden.

Lob zollte Jörg Schmidt der Verwaltung: Diese Herangehensweise hat Stil, man ist mit im Boot.“ Mathias Kipf hob die detaillierte Beschreibung der einzelnen Projekte und die Preisklarheit im Konzept hervor. „Wir sind hocherfreut“, sagte Harald Ebner von der CDU, die ein solches Gemeindeentwicklungskonzept seit Jahren fordere. Er erinnerte an die Kommunalwahlen im März 2019: „Damit geben wir dem neuen Gemeinderat ein Konzept an die Hand, auf dem er aufbauen kann.“ Diese Kontinuität über fünf Jahre hinaus wertete Harald Eber als eine gute Sache.