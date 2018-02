vor 59 Minuten SK Schwörstadt Wo geparkt werden darf und wo nicht in Schwörstadt

In Schwörstadt stelle man vermehrt fest, dass auf den gemeindlichen Straßen entgegen der Straßenverkehrsordnung Kraftfahrzeuge geparkt beziehungsweise abgestellt werden. Das teilt die Verwaltung in einem Schreiben an die Presse mit.