Schwörstadt Warum der Oberschneck bei den Schwörstädter Schnecken ausgedient hat

Eine Satzungsänderung hat es bei den Schwörstädter Narren gegeben. Jürgen Zwigart nennt sich nun offiziell Vorsitzender.

Die Narrenzunft Schwörstädter Schnecken blickte bei ihrer Hauptversammlung auf ein rund verlaufenes und ereignisreiches Jahr 2017 zurück und freut sich auf die laufende Session. Dies war den Berichten von Oberschneck Jürgen Zwigart und Schriftführerin Katrin Keser zu entnehmen. Einstimmig wurde die Satzungsänderung angenommen, dass künftig der Oberschneck amtlich als Vorsitzender und der Unterschneck als zweiter Vorsitzender zu bezeichnen sind. Noch-Oberschneck Zwigart lobte in diesem Zusammenhang Schriftführerin Katrin Keser und Kassiererin Bärbel Echtle für deren umfangreiche Arbeit, die sie bei der Ausarbeitung der neuen Statuten aufbringen mussten.

Bei den närrischen Aktivitäten erinnerte Zwigart noch einmal an besonders herausragende Ereignisse. So an die Fahrt zu einem Nachtumzug, wo der Busfahrer in eine falsche Ortschaft fuhr. Anstatt nach Schönenbach bei Furtwangen landeten die Narrenzunft zuerst in Schönenbach beim Schluchsee. Trotzdem hätte es gerade noch zum Umzug am richtigen Ort gereicht.

Zu den närrischen Höhepunkten zählte Zwigart die Teilnahme beim Jubiläumsball der Rheinfelder Guggenmusik D'Maximale, am Narrentreffen der Vereinigten Hochrheinischen Narrenzünfte in Öflingen und am Narrentreffen der Waldstädte vom Hochrhein in Rheinfelden sowie beim Jubiläumsnarrentreffen in Hausen im Wiesental. Nach letzterem Umzug hatte man dann in der heimischen Festhalle die spannende Auszählung der Bürgermeisterwahl verfolgt und anschließend der neuen Bürgermeisterin gratuliert. Bei den weiteren heimischen Anlässen, so Zwigart, sei der Zunftabend mit Sketchen, Tänzen und anderen Showeinlagen wieder toll gewesen. Ebenso der schon traditionelle Schneckenball, dessen Motto „Auf der Reeperbahn“ gut angenommen worden sei.

Die Organisation in der Narrenzunft und der Schwörstädter Fasnacht bereite viel Arbeit und Aufwand, fasste Bürgermeister-Stellvertreter Harald Ebner seine Eindrücke zusammen. Seine Anerkennung galt dem gesamten Zunftstab für die gute Vereinsarbeit sowie der ganzen Narrenschar. Mit dem Motto „Es lebe der Sport“ für die angelaufene Fasnachtszeit freue man sich wieder auf eine friedliche und närrische Saison, so Zwigart abschließend.

Die Narrenzunft

Zur Narrenzunft gehören die drei Zunftgruppen Schnecken, Rebbachgeister und Wäschbachwieber. Vorsitzender der Narrenzunft ist Jürgen Zwigart und Jonas Karle ist sein Stellvertreter.

www.narrenzunft-schwoerstadt.de