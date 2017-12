vor 39 Minuten Hildegard Siebold Schwörstadt Von Bürgermeisterwahl bis zur A 98: Das war das Jahr 2017 in Schwörstadt

Die Wogen haben sich geglättet: Mit dem Einzug von Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat im März im Rathaus in Schwörstadt steuerte das Gemeindeschiff wieder in ruhigeres Fahrwasser. Einiges wurde auf den Weg gebracht, vieles steht noch an. Ein Rückblick auf 2017 in Auszügen.