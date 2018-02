Schwörstadt Viehhalterverein löst sich auf

Es fehlt an gewerblichen Betreibern. Übriges Vermögen von knapp 8000 Euro geht an Förderverein für krebskranke Kinder.

In den vergangenen zehn Jahren war kaum noch etwas vom Viehhalterverein zu hören, aber in den Jahren zuvor trat er des Öfteren an die Öffentlichkeit. Jetzt hat sich der zwanglose Zusammenschluss aufgelöst. Der Grund dafür ist einfach – es gibt keine gewerblichen Viehhalter mehr.

Anfang der 70er Jahre waren es tatsächlich um die 25 Landwirte, die in Schwörstadt und Dossenbach erwerbsmäßig Viehhaltung betrieben. Da kamen sie auf den Gedanken, sich doch zusammenzuschließen, um auch gemeinsam mit ihrer Spezifik an die Öffentlichkeit gehen zu können. Am 22. Januar 1974 trafen sich im Gasthaus Schwanen 21 Viehhalter. Geräteaustausch zur Bewirtschaftung der Weideflächen, deren Beschaffung für einen allein zu teuer war, und die Unterstützung bei der Viehpflege waren Ziele der Zusammenarbeit.

Ein wichtiges Anliegen war auch, bei erforderlichen Notschlachtungen gegenseitig das Fleisch der Tiere abzunehmen, um auf diese Weise den Verlust nicht nur einem Tierhalter zu überlassen, sondern solidarisch zu verteilen. So wurde bis 2012 zusammengearbeitet. Doch schon den 80er Jahren verringerte sich die Zahl der Viehhalter. Der Verein aber präsentierte sich nachhaltig in der Öffentlichkeit. Im Juli 1996 beteiligte er sich am historischen Umzug zum 750. Jubiläum von Schwörstadt, dabei stellten die Mitglieder die Themen Saat, Ernte und Heuernte dar.

Wenige Woche später lud der Viehhalterverein zu einem ersten Brauchtumstag ein. Dabei präsentierten sie alte und neue Landtechnik, stellten unter anderem Dreschmaschinen, sogar alte Holzeggen und -pflüge vor, ebenso Sensen, Sicheln und etliches anderes, was damals schon nur noch ganz selten eingesetzt wurde.Der Erfolg dieser Tage war groß, die Bauern stießen dabei auf riesiges Interesse bei der Bevölkerung. So folgten nun im zweijährigen Abstand nochmals Brauchtumstage bis 2002. Die Einwohner lernten immer wieder Arbeitsgeräte kennen, die in der Landwirtschaft nicht mehr eingesetzt wurden. Im Jahr 2000 dominierten alte Handwerksberufe wie Küferei und Bürstenmacher.

Besonders anziehend waren bei all diesen Brauchtumstagen die alten Traktoren. Erfreulicherweise konnte der Verein dabei auch seine Kasse aufbessern. Initiator der Zusammenarbeit der Viehhalter war Thomas Schmidt, er hatte vor allem die Brauchtumstage maßgeblich organisiert. Leider verstarb er vor vier Jahren. Nunmehr gibt es auch keine gewerblichen Viehhalter mehr in der Gemeinde.

So trafen sich die verbliebenen Mitglieder des Vereins im Juni vorigen Jahres zu einem letzten Helferfest. „Dabei haben wir nicht nur über die Auflösung des Vereins gesprochen, sondern auch über die Verwendung des Vereinsvermögens“, sagte Günter Dießlin, Sprecher der verbliebenen Mitglieder. „Sehr schnell waren wir uns einig, dass das Geld einem sozialen Zweck zugeführt werden soll. Und das waren immerhin noch 7744 Euro. “ Aus persönlicher Kenntnis entschieden sie sich für das Familienhaus des Fördervereins für krebskranke Kinder in Freiburg. Dieser Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Familien, die ein schwer erkranktes Kind betreuen müssen, zu unterstützen. Unter anderem betreibt der Verein Familienzimmer, in denen Angehörige oft und auch für lange Zeit Unterkunft finden, um ihrem kranken Kind oder Geschwister nahe zu sein. Claus Geppert war extra aus Freiburg nach Dossenbach gekommen, um die Spende entgegenzunehmen. Gerade den Geschwistern schwer kranker Kinder müsse sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet werden, solche Hilfe werde mit Spenden möglich.