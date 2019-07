von Claudia Gempp

Erlebnisse in der Natur machen Spaß und schaffen eine wichtige Bindung zur Umwelt. So erlebten es 20 Drittklässler der Schwörstadter Schule am Heidenstein bei einem Naturkundeunterricht unter freiem Himmel. Der fand nicht in ihrer Schule statt, sondern im „Grünen Klassenzimmer“ von Rheinfelden.

Projekt des trinationalen Umweltzentrums

Das in der Nähe des Kulturparks Tutti Kiesi versteckt liegende Naturparadies ist ein Projekt des Trinationalen Umweltzentrums Weil (Truz), welches im Rahmen der Grün 07 ins Leben gerufen wurde. Das Ziel sei, so Thomas Schwarze, Truz-Fachbereichsleiter Umweltbildung, „dass Kinder und Jugendliche Trockenbiotope, Wiesen und Hecken mit deren Bewohnern kennen und schätzen lernen, damit sie sich als Erwachsene um den Erhalt von Lebensräumen bemühen“. Das Grüne Klassenzimmer mit seinen vielfältigen Kursangeboten aus Natur und Umwelt ergänzt den Schulunterricht.

Selbstständiges und praxisnahes Arbeiten

Auf der Grundlage des Wissens und der Erfahrungen der Kinder sollen neue Eindrücke mit möglichst vielen Sinnen aufgenommen werden. Selbstständiges praxisnahes Arbeiten und Erforschen stehen dabei im Vordergrund.

Vielversprechende Kurstitel überall

Alle Schularten und -stufen sowie Kinder- und Jugendgruppen aus Deutschland und der Schweiz können daran teilnehmen. 2017/18 wurden 37 Kurse durchgeführt, 25 Gruppen kamen aus Rheinfelden und den Ortsteilen, sieben aus dem Landkreis Lörrach und fünf aus dem Landkreis Waldshut. Vielversprechend waren die Kurstitel wie „Schnirkelschnecken“, „Wildes Gehopse“, „Ab durch die Hecke“ oder „Biotop Safari“.

Mit geschlossenen Augen auf dem Pfad

„Ach, du grüne Neune“, hieß es für die Schulkinder aus Schwörstadt. Dabei waren alle Sinne gefragt: Sehen, Hören, Tasten, Riechen. Nach einer kurzen Einführung durch Kursleiterin und Biologin Petra Frentzel wurde als erstes der Tastsinn von Füßen, Händen und Armen gefordert. An den Händen haltend ging es mit geschlossenen Augen im Gänsemarsch entlang eines mit dichtem Blattwerk und farbenfrohen Wildblumenhecken umgebenen Pfads hinein in das spannende Naturabenteuer. Vorneweg die Kursleiterin, Klassenlehrerin Alexandra Rütschlin, und weitere Begleitung hintendrein.

Sie staunen über die unberührte Natur

Vor lauter Konzentration auf den Untergrund oder in den Weg hineinragende Äste wurden selbst die lebhaften Buben für kurze Zeit ganz still. Erst als sie von diesem Weg abbogen und die Route durch hohes Gras über einen kleinen Hügel führte, war wieder munteres Geplapper zu hören. So viel unberührte Natur ließ die Kinder nicht nur staunen, sie veranlasste einen Jungen auch zu der bangen Frage: „Gibt es hier wilde Tiere?“ Natürlich nicht, beruhigte die Kursleiterin, höchstens Wildbienen, Insekten, Schmetterlinge und viele andere Kleinstlebewesen.

Die Kinder wissen, was Kräuter bewirken können

Nach der Führung durchs Gelände und endlich wieder „fast ameisenfrei“ steuerte die Gruppe eine mit Holzschnipsel ausgelegte gemütliche Stelle an, wo sie sich im Kreis niederließen, neugierig auf das, was kommt. „Was fällt euch zu Kräutern ein?“, fragte die Kursleiterin als erstes. Melina wusste, dass manche Wunden heilen können, und David kannte sogar eines: das Heilkraut Breitwegerich.

Ein spannendes Pflanzenmemory

Dann stand ein Pflanzenmemory auf dem Stundenplan. Petra Frentzel hatte zwei Beutel mit jeweils denselben Kräutern mitgebracht. Abwechselnd aus dem einen und anderen sollte sich ein Kind ein Blatt herausnehmen, denn später ging es darum, das Kind zu finden, welches das gleiche Kraut erhalten hat, darunter Thymian, Rosmarin, Pfefferminze, Lavendel und andere. Sie sollten die Merkmale ihres Blattes herausfinden (Struktur, Art des Blattrands) Art des Dufts, Geschmacks und die Größe.

Wer will, darf die Kräuter probieren

„Damit die Nase gut arbeiten kann“, hieß es zunächst, die Augen zu schließen, dann das Kraut zu ertasten, zu riechen, Augen zu öffnen, anzusehen, und wer wollte, durfte sogar ein Stück probieren und später auf ein Frischkäsebrot legen. Es gebe Kräuter, die man leicht verwechseln könne, weil sie sich sehr ähnlich seien, so Frentzel. „Aber nur wer eine Heilpflanze eindeutig von anderen unterscheiden kann, kann sie richtig und gezielt einsetzen.“

Abschließend bestätigte sie, dass die Mädchen und Jungen stets aufmerksam bei der Sache waren und sich intensiv an allem beteiligt hätten. Zur Entspannung nach so vielen neuen Eindrücken, durften die Kinder noch selbständig im Gelände herumstreifen oder Verstecken spielen, und das fanden alle „echt cool“.