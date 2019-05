von Helmut Kohler

Die erste Maihälfte fiel zu kalt aus. Darüber informiert Schwörstadts Wetterexperte Helmut Kohler. „Mit minus 1,4 Grad Celsius Luftfrost und minus 2,6 Bodenfrost am 6. Mai , sowie minus 0,4 Grad Luftfrost und minus 1,9 Grad Bodenfrost fiel die erste Maihälfte gegenüber der Norm von 1991 bis 2010 entgegen den vergangenen Jahren in Schwörstadt und Rheinfelden rund 5 Grad zu kalt aus“, schreibt er.

Viel wärmer wird‘s noch nicht

Mit diesen „verfrühten Eisheiligen“ habe es die kälteste erste Maihälfte seit Beginn der Aufzeichnungen 1997 gegeben. Obwohl die Temperaturen in den nächsten Tagen wieder leicht ansteigen sollen, würden sie immer noch deutlich zu kalt ausfallen.

Erst nach Sophie draußen pflanzen

Am vergangenen Samstag begann mit den Eisheiligen (11. Mai bis 15. Mai) eine Wetter-Singularität, in denen es die letzten Fröste und Bodenfröste geben soll. „Das Wetter hält sich nicht an diese Eisheiligen“, so Kohler. Es seien im gesamten Mai noch Bodenfröste möglich. „Vor Nachtfrost du nie sicher bist, bis Sophie vorüber ist“, lautete eine alte Bauernregel zum 15. Mai, auf die Gärtner schwören. Erst danach sollte man empfindliche Pflanzen ins Freie setzen.

Nur noch alles sechs Jahre

In den vergangenen Jahren zeigten sich die Eisheiligen nur noch alle sechs Jahre, während sie vor 100 Jahren in sieben von zehn Fällen registriert wurden. Oft war es die vergangenen Jahre sommerlich warm oder sogar heiß.