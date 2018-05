Schwörstadt Um das Baden im Rhein wieder zu ermöglichen, erwägt die Gemeinde Schwörstadt den Kauf des Uferstreifens

Bis zur nächsten Gemeinderatssitzung will die Verwaltung Auskünfte einholen, ob es möglich und ratsam ist, den Uferstreifen am Rhein zu erwerben.

Mit einiger Verzögerung hat der Gemeindeart am Mittwoch einen Antrag der CDU-Fraktion bearbeitet. Diese hatte vorgeschlagen, das Baden im Rhein durch Steinschüttungen zu ermöglichen. Die CDU wollte diesen Antrag bereits am 11. April behandelt haben, um bis zu Beginn der Badesaison die Arbeiten abzuschließen.

Damals hatte Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat aber die Beratung nicht vorgesehen, weil der Eigentümer des Grundstücks, das Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt, die beigefügten Planunterlagen als nicht ausreichend bezeichnet hatte. Harald Ebner kritisierte die verzögerte Behandlung, weil dadurch bis zur Badesaison keine Lösung geschaffen werden konnte.

Der eingereichte Antrag schlägt an den östlich und westlich unmittelbar ans Freibad grenzenden Uferbereichen Steinschüttungen vor. Aus heimischem Muschelkalk sollen Steine nicht nur abgeworfen, sondern regelrecht eingebaut werden, möglichst eben und befestigt. Stephan Frank verwies darauf, dass eine im Jahr 1934 erteilte Genehmigung für Steinschüttungen laut Auskunft des Landratsamtes bis heute gültig sei. Die Bürgermeisterin erklärte, dass die Gestaltung des Uferbereichs am westlichen Freibad-Ende bereits in das Projekt „Rheinweg extended“ einbezogen sei, dessen Gestaltung wird am 8. Mai allen Partnern vorgestellt. Deshalb empfahl sie, diesen Bereich zunächst außer acht zu lassen.

Für den östlichen Bereich allerdings wollen die Gemeinderäte dringend eine Lösung einleiten. Da derzeit dieser Bereich mit Brombeeren und Brennnesseln verwachsen ist, soll kurzfristig eine Geländebereinigung erfolgen, um danach die Planung zu erleichtern. Angeregt wurde, jenen Planer, der die Westseite projektiert hat, auch für die Ostseite zu gewinnen. Dennoch wies Trautwein-Domschat nochmals darauf hin, dass zwar das Baden im Rhein für jedermann gestattet sei, die Gemeinde aber keine Anreize zum Ein- und Ausstieg anlegen darf. Die Diskussion griff dann den Uferstreifen vor dem Zaun des Freibads auf.

Stephan Frank empfahl, sowohl den Uferbereich am westlichen Bad-Ende als auch den gesamten Uferstreifen bis zur Gewässerkante zu kaufen, und den Zaun dann unmittelbar ans Wasser zu versetzen. Allerdings, so war zu hören, gehört dieser Uferstreifen wohl unterschiedlichen Eigentümern. Matthias Kipf empfahl, den gesamten Mittelbereich unberührt zu lassen. Da für Anlagen am Gewässer ausschließlich das Landratsamt zuständig ist, das aber kein Eigentümer ist, sei es unbedeutend, wem das Gelände gehört.

Unberührt bleiben soll auch die Berme, das ist die Trittkante unmittelbar am Gewässerrand. Bis zur nächsten Gemeinderatssitzung wird nun die Verwaltung Auskünfte einholen, ob es möglich und ratsam ist, den Uferstreifen zu erwerben. Dann erst wird darüber entschieden, ob das Gelände gekauft wird.

Vergleich mit Brennet

Dass der Verlust des Badens im Rhein zu erheblichen Rückgängen bei der Besucherzahl im Freibad führte, griff Doris Schütz nochmals auf. Trotz des gute Wetters 2017 kamen deutlich weniger Gäste als in anderen Jahren. „Es ist bekannt, dass sehr viele Badegäste wegen des Rheinbadens zu uns kamen,“ sagte sie. „Warum aber ist das in Brennet möglich und wird sogar noch öffentlich beworben?“, fragte sie. Dabei verwies sie auf die Webseite von Scharzwaldtourismus, wo das Strandbad in Brennet angepriesen wird. Der Gemeinderat beschloss, bis zum 6. Juni die Vergabe der Planung zurückzustellen.