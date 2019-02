von Ernst Brugger

Das Handharmonika-Orchester Schwörstadt (HOS) hat einen neuen Vorsitzenden: Thomas Schneider wurde in der Hauptversammlung einstimmig zum Vereinsoberhaupt gewählt. Seine Vorgängerin, Andrea Köppl, möchte etwas kürzer treten und nur noch im Orchester aktiv mitwirken. Köppl war 26 Jahre im Vorstand des HOS, davon acht Jahre als erste Vorsitzende. Schneiders erste Amtshandlung war es, die Arbeit seiner Vorgängerin zu würdigen. Neuer Beisitzer ist Jochen Stangl, während Birgit Huber und Miriam Kurz als Beisitzerinnen ebenso klar bestätigt wurden.

Das Gros des Teams ist wiedergewählt

Unverändert hingegen bleiben die weiteren Vorstandsposten. Marianne Endler wurde als stellvertretende Vorsitzende, einstimmig wiedergewählt, genauso Kassiererin Beate Hierholzer, Schriftführerin Birgit Matthäus sowie Kassenrevisorin Sandra Kraus.

Zwei musikalische Höhepunkte

In ihrem Bericht rief Vorsitzende Andrea Köppl noch einmal die Aktivitäten des HOS im vergangenen Jahr in Erinnerung, etwa das Unterhaltungskonzert in Endenburg und das vereinseigene, wieder erfolgreiche, Jahreskonzert als musikalische Höhepunkte.

Das Harmonika-Orchester im Einsatz. | Bild: Ernst Brugger

Neue Orchesterjacken belasten Kasse

Zu ihrem Bericht erklärte Kassenwartin Beate Hierholzer, dass die Anschaffung neuer Orchesterjacken und Noten ein kleines Minus in der Jahresbilanz verursacht hätten. Die Ausbilderinnen Marianne Endler und Sandra Kraus berichteten über eine erfolgreiche und zunehmende Nachwuchsarbeit. Demnach hätte man mit jetzt acht Auszubildenden, zwei mehr als ein Jahr zuvor.

World Musical Festival in Innsbruck

In der Vorschau des neuen Vorsitzenden ragte besonders die geplante Teilnahme am World Musical Festival des Deutschen Harmonika-Verbands im Mai in Innsbruck heraus, wo mehrere tausend Teilnehmer und Besucher erwartet werden.

Zum Verein: Das Harmonika-Orchester Schwörstadt besteht aus 14 Aktiven, 64 Passiv- und fünf Ehrenmitgliedern. Kontakt, per E-Mail (ho.schwoerstadt@yahoo.de).