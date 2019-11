von Hildegard Siebold

Wie immer, wenn Regisseur Peter Behringer von der Laienschauspieltruppe des SV Schwörstadt und sein Team alle zwei Jahre zum Theaterspiel laden, ist die Festhalle in Schwörstadt ausverkauft. Kein freier Platz war übrig, als sich der Vorhang hob für das Stück, das glänzte mit spielfreudigen Akteuren – „De Lottoschii vo de Dande Ros‘l“.

Es war zuvorderst ein Spiel mit Dialekten, das die Darsteller zur Begeisterung des Publikums mit Begeisterung betrieben: Sympathisches Alemannisch vereinte sich mit perfektem Hochdeutsch und breitestem Schwäbisch zu einem Ganzen, dem Darstellerin Laura Asal in der Rolle des französischen Madmoisselchens Chantal das Sahnehäubchen aufsetzte.

Mit ihr hatte Peter Behringer auf der Suche nach immer neuen Talenten für die Theaterbühne ohne Frage einen großen Wurf gelandet, so herzerfrischend spielte die Rolle der naiven jungen Ehefrau von Tanzte Rosl’s Neffe Eberhard Böckel alias Ingo Probst. Sie meisterte ihren einnehmenden französischen Akzent in jeder Szene mit Bravour.

Kontraste dazu setzten Markus Dörflinger als Tante Rosl’s Neffe Herrmann Böckel, Dennis Affeldt als Knecht Gustav Schwarz und Michaela Kefer als Bäuerin Luis Böckel. Auch ihnen hatte Behringer die Rollen auf den Leib geschneidert: sehr resolut, bisweilen aufbrausend, aber immer voller Sympathie und mit dem Herz am rechten Fleck. Sie hatten es aber auch nicht einfach mit Tante Rosl, die wunderbar altklug von Selina Kefer verkörpert wurde.

Der Tante größtes Hobby galt dem Glücksspiel. Mit Rätseln, Kartenspielen und dem Lottospiel stellte fast ihre gesamte Rente auf den Kopf – ungeachtet der Missbilligung ihrer Familie, getreu ihrem Wahlspruch: „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“.

Und eines Tages sollte sie damit Recht behalten. Sie landet im Lottospiel einen Sechser mit Zusatzzahl. Das ist für den „alte Schruubedampfer“ dann doch zu viel. Tante Rosel trifft vermeintlich der Schlag. Und die gesamte Familie, die sich bereits im Glücksrausch ausgemalt hat, was man mit so viel Geld alles anfangen könnte, sieht den Gewinn wieder entschwinden. An Tote wird bekanntlich nichts ausbezahlt.

Vorbei ist es mit der neuen Orgel von Dorfpfarrer Gottlob (Anderas Ernst), vorbei mit dem schönen Leben von Neffe Eberhard und seiner Chantal, vorbei mit dem neuen Traktor für Herrmann und der Reise für Luis. Und vorbei ist es mit dem zehnprozentigen Anteil von Lottoladen-Besitzerin Elfriede Kramer, in deren Rolle Nadine Andrèe für herzhafte Lacher sorgt, wann immer sie wie ein Wirbelwind über die Bühne rauschte und ihre Nase einfach überall hineinsteckte.

Wie aber sollte man jetzt an den Lottogewinn kommen, wie den Überbringer Franz Glück alias Marco Probst von der Landeslottozentrale überlisten. Fieberhabt wird geplant und urplötzlich finden sich auf der Bühne gleich drei Tanten mit orangeroten Hüten.

Dieses Durcheinander bringt selbst den Glückwunschüberbringer an den Rand der Verzweiflung und lässt ihn vom stilechten Hochdeutsch ins breiteste Schwäbisch verfallen. Doch Ende gut, alles gut: Dank Tante Rosl’s Schlauheit trennt sich die Spreu vom Weizen und alles löst sich in Wohlgefallen auf, getreu ihrer neuen Devise: „En G‘winner g‘nießt und schwiigt – rien ne va plus.“