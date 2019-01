von Petra Wunderle

„Schwörstadt 2035 stoht im Raum, machet alli mit, noh bliebt's kei Traum.“ Dieses Motto für die aktuelle Fasnacht gab Oberschneck Jürgen Zwigart bei der Hauptversammlung der Schwörstädter Schnecken am Freitag bekannt. Das Motto ist an die Planungswerkstatt für den Gemeindeentwicklungsplan 2035 angelehnt. Der traditionelle Schneckenball steht unter dem Motto: „Eine Reise durch die Musikgeschichte“.

Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat freute sich auf „De Joohrgang“ und verkündete: „Dieses Jahr sind die Jahrgänge 2000 und 2001 an der Reihe, ich lade die jungen Menschen am ersten Faißen ein.“ Schon seit vielen Jahren ist es in Schwörstadt Tradition, dass sich junge Menschen am ersten Schmutzigen Donnerstag zusammenfinden. Vor einem Jahr wurde für „die Jahrgänger“, die 18 Jahre alt sind, eine Plattform geschaffen.

Vor dem Rathaus bekommen sie einen extra „Joohrgänger-Narrenbaum“ aufgestellt. „Das ist ihre Identifikation, sie werden in der Gemeinde wahrgenommen“, verdeutlichte Trautwein-Domschat. Die Tradition der „Joohrgänger“ rührt daher, dass diese jungen Erwachsenen mit ihrer erreichten Volljährigkeit erstmals offiziell ohne Eltern Party machen dürfen. Oberschneck Jürgen Zwigart ließ die vergangene fünfte Jahreszeit Revue passieren.

Schwörstadt In Schwörstadt herrscht seit dem ersten Faißen die Narretei Das könnte Sie auch interessieren

Dabei wurde ersichtlich, dass Fasnacht auch ein finanzieller Kraftakt bedeutet. So wurde im wahrsten Sinne des Wortes ein Minus „eingefahren“, denn die Busfahrten zu den Narrentreffen haben mit mehr als 3000 Euro zu Buche geschlagen. Dazu sagte die Bürgermeisterin: „Geld hereinzuwirtschaften ist nicht einfach. Wenn ich entmachtet werde, überlegen wir uns von der Gemeinde, ob wir einen kleinen Zuschuss geben.“

Bereits im vergangenen Jahr hat die Narrenzunft Schwörstädter Schnecken eine Neufassung der Satzung beschlossen. Jetzt gilt es, dem Finanzamt eine Verbesserung der Wortlaute zur Gemeinnützigkeit vorzulegen, was einstimmig beschlossen wurde. In der Neufassung steht, dass der Verein Narrenzunft Schwörstädter Schnecken ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt.

Schwörstadt Narren freuen sich über frischen Wind in Schwörstadt Das könnte Sie auch interessieren

Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Teilnahme an Veranstaltungen und Umzügen der Fasnacht und die Durchführung von brauchtümlichen Veranstaltungen. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, fällt das Vermögen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, die es für die Pflege und Ausbreitung des traditionellen Brauchtums der Fasnacht zu verwenden hat.