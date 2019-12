von Rolf Reißmann

Ein turbulentes Jahr war es nicht für den Ort, aber Gemeinderat und Verwaltung konnten in guter Zusammenarbeit schon einiges bewegen. Markantestes Ereignis war die Neubesetzung des Gemeinde- und Ortschaftsrates nach den Kommunalwahlen im Mai. Mehrere neue Ratsmitglieder zogen ein. Noch vor der Wahl präzisierte im April der bisherige Gemeinderat die Teilnahme an der Gestaltung des Rheinuferweges extended, einem Projekt der Internationalen Bauausstellung Basel (IBA) 2020.

Am Hochrhein werden alle Orte am Fluss zwischen Basel und Bad Säckingen/Stein einbezogen. Dafür stehen Fördermittel bereit, sodass auf gesamter Länge Wege und Anlagen am Fluss verbessert werden können. Um Fördermittel zu erhalten, dürfen in Schwörstadt die Projektkosten 80.000 Euro nicht überschreiten. Vorgesehen ist die Anlage eines Spielgeländes im Bereich des Regenüberlaufbeckens, direkt an der Kurve der Eisenbahnstraße.

Mit mehreren Geräten wie einer kleinen Hängebrücke und einem Spielschiff sollen Kinder Gelegenheit zu fantasievollem Spiel erhalten. Das hängt dann auch mit dem künftigen Wohngebiet am Rhein zusammen, dafür wurden die Planungen ebenfalls vorangebracht. Noch sind nicht alle Gespräche mit den bisherigen Grundstückseigentümern abgeschlossen, aber der Rat schuf mit seinem Beschluss die Grundlagen für den Abkauf: 45 Euro pro Quadermuster sollen die bisherigen Eigentümer erhalten, nach der Erschließung können Flächen für 73 Euro pro Quadratmeter zurückgekauft werden.

Ebenfalls weitergearbeitet wurde am Gemeindeentwicklungsplan 2035, in dem die grundlegenden Ziele fixiert werden sollen. Bei einer zweiten Werkstattrunde wurden dazu im Frühjahr gemeinsam mit den Bürgern Präzisierungen erarbeitet, verabschiedet wird der Entwicklungsplan im kommenden Jahr.

Mehr Ruhe an der Bundesstraße

Zu Ende gebracht wurde der Lärmschutzplan, er konzentriert sich auf die deutliche Verringerung des Straßenlärms entlang der viel befahrenen Bundesstraße 34. Als einzige Lösung schlug das zuständige Planungsbüro die Verringerung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde vor. Für die Autofahrer bedeutet dies eine um 77 Sekunden verlängerte Ortsdurchfahrt. Vorausgegangen war eine Verkehrsschau, bei der unter anderem eine Verlegung des ampelgeregelten Fußgängerübergangs von der Einmündung Römerstraße an die Einmündung Schulstraße.

Neu in der Gemeinde ist ein Notfallteam des Deutschen Roten Kreuzes. Etwa zehn Angehörige der Bereitschaft stehen zur Verfugung, wenn bei Notfällen bis zum Eintreffen eines Rettungswagens qualifizierte Erste Hilfe geleistet werde muss. Die mit einem Notfallkoffer ausgerüsteten Helfer eilen bei Alarmierung durch die Leitstelle zum Unfallort. Dem Notfallteam gehören unter anderem ausgebildete Rettungshelfer, Rettungssanitäter, ein Feuerwehrmann, eine Ärztin und zwei Krankenschwestern an.

Geräteanschaffungen

Seit November hängt auch ein Defibrillator zum öffentlichen Gebrauch im Vorraum der Sparkasse. Selbstverständlich war auch das Freibad wieder Thema in der Gemeinde. An der Seite wurde eine Drehtür eingebaut, sodass am südwestlichen Rand des Geländes jetzt ein Ausgang besteht, über den Badegäste schnell ans Rheinufer gelangen.

Außerdem investierte die Gemeinde mehr als 9000 Euro für ein neues Reinigungsgerät für den Boden des Schwimmbeckens. Während der heißen Sommermonate herrschte am Rheinufer wieder Hochbetrieb, die Rheinbader kamen nicht nur aus dem Ort.

Eine noch offene Baustelle

Noch nicht gelöst wurde die Instandsetzung des Friedhofsweges, da sind noch weitere Arbeiten zur Sicherheit der Passanten erforderlich. Auch der Abrutsch an der Bergstraße wird die Gemeinde bis ins kommende Jahr hinein beschäftigen.

Als im Frühjahr das Regierungspräsidium Freiburg die Anhörung zum Autobahnbau durchführte, brachten die Schwörstädter ihre Interessen vor, dabei bleiben der möglichst schnelle Bau zumindest bis zum Wolfsgraben und die Verkehrsfreigabe bis dorthin dringendstes Anliegen. In welcher Weise die Forderungen berücksichtigt werden, wird der Planfeststellungsbeschluss zeigen.

Erst vor wenigen Wochen begeisterten die Musikvereine Schwörstadt und Dossenbach sowie das Harmonikaorchester Schwörstadt mit Konzerten die Zuhörer.