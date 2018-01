Schwörstadt Sorge vor Lärm und noch mehr Verkehr in Schwörstadt

Sorge vor Lärm und noch mehr Verkehr in Schwörstadt

Der Gemeinderat Schwörstadt ist für den zügigen Weiterbau der A 98, fordert aber auch aktive Lärmschutzmaßnahmen.

Die A 98.5 ist auch in Schwörstadt derzeit eines der Hauptthemen. Der Gemeinderat fordert in einer Stellungnahme den zügigen Weiterbau. Was den Lärmschutz angeht, möchte das Gremium noch mehr erreichen, außerdem lehnt es den Verlust landwirtschaftlicher Flächen wird ab.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwoch die Stellungnahme Schwörstadts zum Planfeststellungsverfahren des verkürzten Streckenabschnitts A 98.5 erarbeitet. Mit Sorge betrachten die Räte, dass der Abschnitt A 98.4 mit der Abfahrt Minseln 2021 in Betrieb gehen wird und daraus eine weitere Verkehrsbelastung für Schwörstadt entstehen könnte.