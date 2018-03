Schwörstadt Schwörstadt wirbt für Arztniederlassung

old

Der Karsauer Allgemeinmediziner Andreas Weber sucht nach neue Räume für seine Praxis. Die Schule am Heidenstein könnte ein möglicher Standort sein.

„Schwörstadt ist bereit für Sie“: Die in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend von Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat geradezu enthusiastische Ansage galt dem Karsauer Allgemeinmediziner Andreas Weber. Bis Mitte des Jahres benötigt die Praxis einen neuen Standort, weil sie ausziehen muss.

In Schwörstadt wäre der Mediziner mehr als willkommen. „Wir hätten ihn wirklich sehr gerne hier“, sagte die Rathauschefin. Und das Raumangebot steht: Die Praxis könnte in die Schule am Heidenstein einziehen.

Mit Unterstützung von Gemeinderat und Architekt Stephan Frank hat Trautwein-Domschat ein Praxis-Konzept mit barrierefreiem Zugang erarbeitet. Alle Wünsche des Arztes könnten durch Umbauarbeiten berücksichtigt werden. Auf vier Monate schätzte Trautwein-Domschat die Umbaumaßnahmen, dann wäre alles fertig. „Wir stehen in den Startlöchern“, versicherte sie.

Einzig Andreas Weber überlege noch, für welches der ihm vorliegenden Angebote er sich entscheide. Um nicht zu viel Euphorie zu wecken, wies die Bürgermeisterin vorsichtshalber darauf hin, dass die derzeitigen Arbeiten im Eingangsbereich der Schule noch nichts mit der Arztpraxis zu tun haben.