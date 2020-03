von Horatio Gollin und Verena Pichler

So schnell kann‘s gehen: Am Montagmorgen hatte die Gemeinde noch zu einem Pressegespräch über eine für Samstag geplante Energiemesse eingeladen. Am Mittag wurde sie seitens des Landratsamts wegen des Coronavirus abgesagt. Davon unbenommen beteiligt sich Schwörstadt aber an dem Programm Solar 365, mit dem der Ausbau von Photovoltaik-Anlagen gefördert werden soll.

Die Nachricht erreichte die Verwaltung um 14 Uhr, wie Jacqueline Dumont, Fachbereichsleiterin Finanzen und Personal, erklärte. Auf Nachfrage sagte ein Sprecher des Landratsamts, dass die Hausspitze gemeinsam mit dem Gesundheitsamt die Entscheidung getroffen habe. „Da das Landratsamt Mitveranstalter ist und viele eigene Mitarbeiter dabei sein würden, wäre das ein unnötiges Risiko“, so der Sprecher weiter.

Solar 365 Im Oktober 2019 startete der Landkreis in Kooperation mit den Kommunen das Programm Solar 365 zur Unterstützung des privaten und gewerblichen Ausbaus von Photovoltaik-Anlagen. Die Energieagentur Südwest bietet dabei eine individuelle Photovoltaikberatung an und in den Kommunen finden Infoveranstaltungen mit Partnern aus dem Energiegewerbe und der Energieberatung statt.

Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat erklärte, dass im Rahmen des Programms Kommunen auch miteinander im Wettbewerb stehen. Beim Wettbewerb 365-Dächer werden nach einer ersten Laufzeit von zwei Jahren die Kommunen mit dem höchsten Zubau an PV-Dachflächenanlagen in kWp (Kilowatt Peak) pro Einwohner, der höchsten installierten Gesamtleistung in kWp pro Einwohner und dem größten Zubau an PV-Freiflächen in kWp pro Einwohner ausgezeichnet. 17 Kommunen aus dem Landkreis, die für etwa zwei Drittel der Bevölkerung stehen, nehmen am Wettstreit teil. Schwörstadt liegt aktuell im Ranking auf dem siebten Platz.

„Das Ziel ist es für Klimaschutz und Energieautarkie zu werben“, sagte Trautwein-Domschat. „Wir haben den Anspruch zu gewinnen, aber zunächst ist es wichtig, dabei zu sein. Wir haben hier eine sehr am Klimaschutz interessierte Bevölkerung.“ In Schwörstadt war deshalb nicht nur eine Informationsveranstaltung geplant, sondern eine Messe in der Festhalle. Da Trautwein-Domschat nicht von mehr als 200 Besuchern ausging, war man am Montagmorgen noch zuversichtlich, dass dieses Angebot stattfinden könne. „Wir sind schon enttäuscht“, so Dumont nach der Absage.

Noch keine eigene PV-Anlage

Eigene PV-Anlagen hat die Kommune nicht, aber in der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde beschlossen, dass bei einer Eignung die Dachflächen von Schule und Halle zwecks der Installation von PV-Anlagen an die Bürgerenergie Dreiländereck verpachtet werden können. Auch andere kommunale Dächer könnten für die Installation von PV-Anlagen durch die Genossenschaft geeignet sein.

„Wir wollen als Gemeinde einen Impuls setzen und als gutes Beispiel voran gehen“, sagte Trautwein-Domschat. Das erklärte Ziel der Gemeinde ist es auch Strom einzusparen, weshalb für die stromintensive Turn- und Festhalle auch schon eine Lastgangsmessung gemacht wurde. Am privaten Wohnsitz hat Trautwein-Domschat schon eine PV-Anlage auf dem Dach.