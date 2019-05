von sk

Rund vier Stunden sperrte die Polizei am Samstagabend die B 34 in Höhe des „Blauen Bocks“ nach einem Verkehrsunfall. Am Samstagabend ereignete sich dort ein schwerer Verkehrsunfall, der für die Insassen der Autos dennoch glimpflich endete. Sie wurden leicht verletzt, der Sachschaden aber war hoch.

Die Polizei teilt mit, dass ein 35-jähriger Fahrer eines Fords aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen sei und einen Mercedes streifte. Am Ford wurden das linke Vorderrad, der Kotflügel und ein Teil der Fahrertür abgerissen. Am Mercedes wurde das linke Vorderrad zertrümmert und der Kotflügel abgerissen. Der Fahrer des Fords sowie zwei der drei weiteren Insassen wurden leicht verletzt.

Auch der 37-jährige Fahrer des Mercedes zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand nach erster Schätzung ein Schaden von rund 25 000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die B 34 für etwa vier Stunden gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Rheinfelden, Abteilung Karsau richtete eine örtliche Umleitung durch Riedmatt ein. Neben der Feuerwehr waren auch ein Rettungswagen und der Notarzt im Einsatz.