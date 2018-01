Schwörstadt Schützenverein Schwörstadt hat Nachwuchs im Visier

Der Schützenverein Schwörstadt startet nach ein paar ruhigen Jahren wieder voll durch. Vorsitzender Klaus Berger lobt sportliche Erfolge des Vereins.

„Es ist erstaunlich, wie viel wir als kleiner Verein im letzten Jahr auf die Beine gestellt haben“; sagte Klaus Berger, Vorsitzender des Schützenvereins Schwörstadt, bei der Hauptversammlung des Vereins. Nachdem etliche Jahre die Aktivitäten „sehr reduziert waren“, startet der Schützenverein nun wieder voll durch. Schießleiter Hans-Peter Kist geriet bei seinem Jahresbericht förmlich ins Schwärmen. „Ich muss sagen, ich bin wirklich stolz auf euch“, lobte er und berichtete von den vielen sportlichen Erfolgen.

Bei den Kreis- und bei den Landesmeisterschaften zeigten die Schützen gute Ergebnisse und bei den Rundenwettkämpfen gegen andere Vereine vom Hochrhein belegte der Schützenverein Schwörstadt den ersten Platz. Klaus Berger wurde der beste Schütze der Rundenwettkämpfe. Beim Königsschießen holte erstmals eine Frau den Titel als Schützenkönigin: Traudel Otto wurde auch bei der Hauptversammlung nochmals mit viel Applaus belohnt.

Neben den sportlichen Erfolgen wurden aber auch die Schattenseiten diskutiert: So fehlt dem Verein dringend Nachwuchs, viele der älteren Mitglieder haben sich vom Schießen weitgehend zurückgezogen und sind nur noch gelegentlich oder gar nicht am Gewehr zu sehen. Zwar ist der Schützenverein in Schwörstadt gut bekannt und das jährliche Rettichfest am Vatertag aus der Gemeinde nicht mehr wegzudenken, aber um neue Mitglieder zu gewinnen, gehen die Schützen nun neue Wege: Seit zwei Jahren kann man Freizeit-Schießeventtage beim Schützenverein buchen, Firmen und andere Vereine haben dies bereits mehrfach genutzt. „So versuchen wir, Interesse für unseren Verein und den Schießsport zu wecken“, sagte Berger. Bereits einige der Eventteilnehmer haben im Anschluss das Training besucht, zwei neue Mitglieder konnten gewonnen werden.

Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat zeigte sich beeindruckt von den Leistungen des Vereins und hatte mehrere Ideen im Gepäck, wie das Vereinsgeschehen belebt werden könnte. Zusammentreffen und Events mit anderen Schützenvereinen aus der Schweiz oder Frankreich, Anknüpfungspunkte über den Sport mit der Partnerstadt Aillevillers in Frankreich und eine verstärkte Jugendarbeit waren nur einige der Anregungen, die sie äußerte. Trautwein-Domschat kündigte ihre Teilnahme bei einem der nächsten Trainings des Schützenvereins an. Ihre neuen Ideen und Vorschläge wurden allerdings auch kritisch gesehen. Zu wenige Mitglieder habe man für die Umsetzung und bei der Jugendarbeit fehle es an einem Jugendwart.

Wahlen: Vorsitzender Klaus Berger, stellvertretender Vorsitzender Günther Mang, Schriftführerin Traudel Otto, Kassierer Edgar Matthäus, Kassenrevisoren Marion Kobier und Alexander Matthäus.

