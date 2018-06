Schwörstadt Schüler in Schwörstadt löchern Rathauschefin

Neugierige Drittklässler zu Besuch bei der Bürgermeisterin. Sie stellt sich den Fragen der Kinder und führt sie durch die Verwaltung

Schwörstadt – Die Drittklässler der Schule am Heidenstein durften am Montag Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat persönlich im Rathaus besuchen und sie alles fragen, was ihnen auf dem Herzen lag. Danach besuchte die Bürgermeisterin eine Unterrichtsstunde an der Schule.

Mit großen Augen bewunderten die Kinder die silberne Amtskette, die Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat ihnen zeigte. Die Drittklässler hatten eine ganze Reihe von Fragen mitgebracht, die die Bürgermeisterin ihnen im Ratssaal beantwortete. „Warum haben Sie diesen Beruf gewählt?“, wollte Rabia wissen, und Josie fragte: „Welche Aufgaben hat das Rathaus?“ Die Bürgermeisterin versuchte, alle Fragen kindgerecht zu beantworten und machte dabei den Haushaltsplan zum besseren Verständnis mal schnell zum Hausaufgabenbuch.

Auch von persönlichen Fragen lies sich Trautwein-Domschat nicht abschrecken und erzählte den Kindern auch, wie alt sie ist, ob sie Kinder hat und wo sie zur Schule gegangen ist. „Ich hatte sehr gerne Sprachen und Physik, weil Physik das Leben erklärt“, antwortete sich Trautwein-Domschat auf die Frage nach ihren früheren Lieblingsfächern in der Schule.

Schulleiter und Klassenlehrer Björn Tscharntke und als weitere Begleitperson Britta Rechlin vom Schulförderkreis begleiteten die 19 Drittklässler ins Rathaus. In der Grundschule gehört politische Bildung schon zum Bildungsplan. Grundschüler sollen ihren Wohnort und die Aufgaben der Kommunalverwaltung kennen lernen.

Manche Kinder stellten auch Fragen, die nicht ganz einfach zu beantworten waren. Mia etwa erkundigte sich, was Trautwein-Domschat über Kinderrechte denke, und Julia fragte, was der Bürgermeisterin wichtig für die Schule sei. Diese erklärte, dass das große Gebäude wieder mit mehr Kindern gefüllt werden solle. Aktuelle Aufgabe sei es, den Brandschutzbestimmungen nachzukommen, und in den Sommerferien könnten die Schultoiletten saniert werden, wenn es denn mit den Handwerkern klappt.

Nach der Gesprächsrunde nahm Trautwein-Domschat die Kinder noch auf einen Rundgang durch das Rathaus mit. Die Grundschüler konnten in die Büros schauen, und die Bürgermeisterin stellte ihnen die Mitarbeiter und ihre Aufgaben vor. Nach dem Rundgang versammelten sich alle erneut im Ratsrund, und Trautwein-Domschat überreichte als gute Gastgeberin jedem Schüler Gummibärchen, einen Stadtplan und ein Glas mit den Wappen von Schwörstadt, Dossenbach und der französischen Partnerstadt Aillesvillers. Da bei den Kindern keine Fragen offen geblieben waren, ging es zurück in das Schulhaus – die Bürgermeisterin kam gleich mit.

Dort führte Tscharntke die Kinder in das neue Thema „Ernährungsführerschein“ ein. Den müssen alle Grundschüler in Baden-Württemberg im Rahmen der Ernährungsbildung ablegen. Interessiert verfolgte auch die Bürgermeisterin Tscharntkes Ausführungen: In sechs Doppelstunden geht es um die Ernährungspyramide, um Hygiene am Kochplatz und Sicherheitsaspekte, in der Schulküche werden ein Hauptgang und ein Dessert zubereitet. Am Ende stehen eine theoretische und eine praktische Prüfung, bei der die Grundschüler alles selbst zubereiten und servieren. Tscharntke lud die Bürgermeisterin als Testesserin zum Gegenbesuch ein. Diese sagte zu: „Da freue ich mich jetzt schon.“