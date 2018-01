Schwörstadt Schnecken im Terminstress: Der Narrenfahrplan für Schwörstadt

Die Narrenzunft Schwörstädter Schnecken hat sich für die kurze Fasnachtssaison viel vorgenommen – auswärts und daheim.

Die Schwörstädter Narren haben eine kurze, aber umso freudigere Fasnachtssaison vor sich. Wie der Narrenfahrplan der Narrenzunft der Schwörstädter Schnecken belegt, steht eine ganze Menge an närrischen Terminen an. Zum größten Teil bleibt man dafür in heimischen Gefilden, aber es gibt auch manchen Gastauftritt.

Ganz offiziell geht es am Freitag, 12. Januar, mit der Hauptversammlung der Narrenzunft im Monte D'Oro los, die um 20 Uhr beginnt. Um am Samstag, 13. Januar, an der Party zu „44 Johr Grundmättler Buure Herten“ teilzunehmen, treffen sich die Narren um 18.44 Uhr am Bahnhof. Am Samstag, 20. Januar, erfolgt von 11 bis 12 Uhr in der Halle der Kartenvorverkauf für den Zunftabend am 27. Januar.

Am Sonntag, 21. Januar, wird dem Narrentreffen Lahr von 10 Uhr an ein Besuch abgestattet, bevor von Montag, 22. Januar, bis Mittwoch, 24. Januar, die Proben für den Zunftabend ab 19 Uhr die Kräfte binden. Richtig rund geht es dann am Donnerstag, 25. Januar, wenn mit viel närrischer Stimmung das Narrenbaumschlagen um 9 Uhr beginnt. Das traditionelle Narrenbaumstellen und die närrische Machtübernahme finden um 16 Uhr auf dem Schulhof statt. Damit hat die heiße Phase der Fasnacht in Schwörstadt so richtig begonnen. Um die närrische Macht zu feiern, geht es anschließend weiter zum fasnächtlichen Treiben im Foyer.

Am Freitag, 26. Januar, dürften die Zunftabendspieler einen Vorgeschmack aufs Lampenfieber bekommen, wenn sie sich um 18 Uhr zur Generalprobe für den Zunftabend treffen. Wenn dann der Samstag, 27. Januar, kommt, wird es ernst. Mögliche Spitzen gegen die Politik der Welt, Europas, Deutschlands und des Landes, aber natürlich auch ganz viel lokalpolitisch amüsanter Stoff hat sich im vergangenen Jahr angesammelt, der jetzt im Zunftabend verarbeitet werden kann. Beginn ist um 19 Uhr. Närrisch weiter geht es am Sonntag, 28. Januar, wenn Vertreter der Narrenzunft sich aufmachen zum Narrentreffen in Jestetten. Samstag, 3. Februar, und Sonntag, 4. Februar, stehen unter dem Zeichen des VHN Narrentreffens in Murg.

Am Donnerstag, 8. Februar, trifft man sich zum närrischen Treiben im Sportheim, am 9. Februar wird dann ganz groß der Schneggenball gefeiert. Zum Umzug in Emmendingen am Sonntag, 11. Februar, geht es um 10 Uhr. Dann ist endlich Rosenmontag. Umzugbeginn bei der Römerstraße 1 ist um 13.30 Uhr. Abends fährt eine Delegation zum Nachtumzug in Schopfheim. Der Dienstag steht unterm Zeichen der Straßenfasnacht. Der Umzug zur Verbrennung startet um 19 Uhr. Und dann ist es schon wieder vorbei, denn Mittwoch, 14. Februar, ist der Aschermittwoch.