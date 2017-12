Schwörstadt Schade: Vermutlich wieder keine weiße Weihnachten am Hochrhein

Experte beobachtet: Aktuelle Wetterlage lässt keinen Schnee über die kommenden Feiertage unter 800 Höhenmetern erwarten.

Nach der aktuellen Lage muss der Weihnachtsmann auch dieses Jahr unter etwa 800 Höhenmeter wieder Rollen unter seinen Schlitten montieren – weiße Weihnacht ist nicht Sicht. Nach der Statistik wäre bereits vorletztes Jahr wieder eine weiße Weihnacht an der Reihe gewesen, denn die letzten Weihnachtsfeiertage mit Schnee gab es 2010, aber leider hält sich das Wetter nicht an die Statistik.

Am Montag konnte man mit fünf Zentimeter Schnee schon etwas Wintergefühle genießen, jetzt aber steigt die Schneefallgrenze vorübergehend auf über 1000 Meter an. Durch diese Milderung taut folglich der Schnee in den tieferen Lagen komplett und der Schnee zieht sich ins höhere Bergland zurück.

Ganz anders sah das vor sieben Jahren aus. Die gesamte Weihnachtszeit lag da eine Schneedecke von 16 Zentimetern und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag konnte man bei Dauerfrost und strahlendem Sonnenschein Bilderbuch-Weihnachtswetter genießen. Wetterexperte Helmut Kohler hat eine kleine Weiße-Weihnacht-Statistik der vergangenen 21 Jahre zusammengestellt.

Nur in zirka jedem dritten Jahr liegt an mindestens einem Weihnachtsfeiertag mehr als ein Zentimeter Schnee und in nicht einmal 25 Prozent der Jahre liegt in der Region Schnee an allen drei Weihnachtstagen. In Norddeutschland sind die Zahlen noch niedriger, nur zehn Prozent der Weihnachten sind hier weiß, im Schwarzwald sind dagegen immerhin 80 Prozent der Weihnachten weiß.

Der Weihnachtsmann konnte in Schwörstadt nur vier mal ohne Rollen unter seinem Schlitten die Geschenke verteilen. Drei Weihnachtstage mit Schnee gab’s im Jahr 2001 mit drei Zentimetern und 2010 mit 16 Zentimetern. In den Wintern 07 und 08 lag immerhin an zwei Weihnachtstagen Schnee, 2004 gab’s nur an einem gerade mal vier Zentimeter. Häufig kam der Winter mit Frost und Schnee zwischen Weihnachten und Neujahr zurück Schnee an Silvester gab’s in den Jahren 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 (mit Eisregen), 2008 (mit Eisregen) 2010 und 2014.

Große Unterschiede gibt’s auch bei den Temperaturen. Die wärmste Weihnachtstemperatur gab’s am 25. Dezember 2015 mit 13,4 Grad. Bitter kalt war es im Vergleich vor 16 Jahren: Die kälteste Weihnachtstemperatur hatten wir am 24. Dezember 2001 mit minus 15,7 Grad.