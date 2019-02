von Heinz Vollmar

Mit einem hinreißenden Bühnenprogramm, das von zahlreichen Höhepunkten geprägt war, und das Dorfgeschehen närrisch glossierte, begeisterten am Samstag die Schwörstädter Schnecken beim Zunftabend. Sichtlich gespannt auf das Programm wartete das närrische Publikum auf den Beginn des Zunftabends in der Festhalle. Enttäuscht wurde niemand, bis Mitternacht unterhielt die Schneckenzunft ihre Gäste.

Schwörstadt 2035 im Fokus der Proklamation

Proklamiert wurde die Schwörstädter Fasnacht 2019 von Zeremonienschneck Amanda Hoffarth. Sie rief den Narren zu: „Narro, Narri, es isch so wit. Mir sin die fünfte Johreszit. Endlich könne mir uns locker mache und lön’s an de Fasnacht so richtig krache.“ In Bezug auf die Schwörstädter Politik und die Zukunftsvisionen meinte sie: „Schwörstadt 2035 stoht im Raum, machet alli mit, dann blibt’s kei Traum. Sell isch es Motto vo diesem Johr, ich hoff es wird au wohr.“ Kritisch setzte sie sich auch mit der „Schwimmbad-Politik“ im Rathaus auseinander. Hoffnungsvoll meinte sie „villicht git’s jo doch nomol en Zuegang zum Rhein.“

Der Einmarsch des Zunftballets mit Milena Kefer auf dem Surfbrett. | Bild: Heinz Vollmar

Das Rheinbad darf natürlich nicht fehlen

Von lang anhaltenden Beifallsbekundungen begleitet wurden die Auftritte von Oberschneck Jürgen Zwigart, der als Rentner zahlreiche Anekdoten zum Besten gab, der Putzfrauentratsch von Katrin Keser und Amanda Hoffarth auf „Hochrussisch“ und die Gesangsnummern der Schwörstädter Perlen. Der Frage, wo man in Schwörstadt überhaupt noch Schwimmen lernen kann, gingen indes Michaela Kefer, Manuela Kaiser und Marco Probst nach. Sie verlegten das Schwimmbad am Rhein ganz einfach an den Brunnen vor dem Rathaus, um dort für den Erhalt des Rheinbads zu werben.

Duo Splash rundet den gelungenen Abend ab

Zu den weiteren Glanznummern zählten die Game Show, an der ein Dossenbacher gegen ein Schwörstädter Team inklusive der Bürgermeisterin anzutreten hatte, sowie die perfekt inszenierte Schneewittchen-Saga der Wäschbachwieber die maßgeblich von den Rebbachgeistern unterstützt wurden. Die Zaubershau der „Unehrlich Brothers“ sowie die neuesten Nachrichten von Jürgen Zwigart und Regina Weber sowie das Zunftballett der Schnecken und der Rebbachgeister waren darüber hinaus die krönenden Höhepunkte eines Zunftabends. Einen großen Anteil am tollen Programm hatte Marco Probst, der als Dr. Hermann Heidekraut durch das Programm führte, sowie das Duo „Splash“ aus Rheinfelden, das zum Tanz aufspielte und für die stimmungsvollen, bewegten Schunkelrunden sorgte.