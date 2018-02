Schwörstadt Ohrwürmer und Gags am laufenden Band beim Schnitzelbanksingen in Dossenbach

Ohrwürmer und Gags am laufenden Band beim Schnitzelbanksingen in Dossenbach

Schnitzelbanksingen in Dossenbach feiert seinen 25. Geburtstag mit einer furiosen, vierstündigen Fasnachtsshow im Bürgersaal.

Das war die Nacht eines Vierteljahrhunderts. Die Dossenbacher boten bei ihrem 25. Schnitzelbanksingen neue und bewährte Glanzleistungen. Eben das Beste aus 25 Jahren. Die kessen Damen und die forschen Herren tanzten, sangen, musizierten und klopften Sprüche, was das Zeug hielt. Dazwischen Filmausschnitte vergangener Veranstaltungen machten den Abend besonders interessant.

Den beschwingten Auftakt übernahmen die Fasnächtler des Musikvereins und gewohnt ungeniert führten Carola Bachthaler und Gerd Bolanz durchs Vier-Stunden-Programm. Eine aufgekratzte Männerchortruppe schmetterte ihren genialen Sound mit Hits wie „Kleiner grüner Kaktus“ ins Publikum, das waren Ohrwürmer wie sie den Gästen – zu denen auch Anhänger aus Minseln oder Degerfelden sowie Schwörstadt mit Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat gehörten – bestens gefielen.

Vier bewährte Schnitzelbänkler mit Jürgen Nass an der Spitze setzten mit treffenden Versen aus dem Dorfgeschehen einen Höhepunkt. Humorvoll arbeiteten sie mit perfekter Rhetorik, Gesang und Musik auf, was im Dörfchen und vor allem im Ortschaftsrat passiert: „E tierisch gueti Sitzig“ zur Melodie „Auf der schwäbsche Eisenbahn“ das war lustig. Ein aus Papier gefaltetes Flugzeug flog geradewegs von der Bühne zur Bürgermeisterin: Es ist die Rechnung für die LED-Lichter, denn im Bürgersaal Dossenbach sind neuerdings Teelichter verboten. Überhaupt ist der Name Nass ein tragendes Geäst im bunten Schnitzelbanksingen der Dossenbacher. Auch Sohn Patrick Nass, zusammen mit Delias Bührer, boten unschlagbar fit Hintergründiges mit passender Musik.

Als Marlene Dietrich und Miss Marple fielen Jeanette Kipf und Elke Schmidt unter der Laterne auf, die Nachbarn und Müllmänner Stefan Asal und Christian Wegner haben auf ihrer Dossenbach-Tour so manches Missgeschick entdeckt. Einfach toll das Spukschloss samt Piratentanz, eine Wiederholung aus dem Jahre 2013, phantastische Kostüme bei der die Augenweide nicht fehlen durfte.

Glanzvoller Abschluss: Sängerinnen und Sänger vom Gesangverein mit diverser Unterstützung aus den anderen Vereinen zeigten eine Neuauflage des Tanzes aus dem Jahre 2009 „Im Himmel ist die Hölle los“. Phantastische Engels- und Teufelkostüme, dazu ein Sänger auf Stelzen, das war grandios.