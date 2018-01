Schwörstadt Narren freuen sich über frischen Wind in Schwörstadt

Ausgelassen haben die Schwörstädter Narren am Samstag ihren Zunftabend gefeiert. Mit gelungen Showeinlagen und frechen Sketchen begeisterten sie das Publikum in der voll besetzten Festhalle.

Schon beim Betreten der Halle wurden die Besucher standesgemäß begrüßt. Während die Schnecken weiße Rosen an die Damen verteilten und die Rebbachgeister freundlich winkten, piesackten die Wäschbachwieber mit ihren Holzklammern den ein oder anderen Feierlustigen. Gerade war es noch Weihnachten, schon regieren die Narren in Schneckenstadt, freute sich Oberschneck Jürgen Zwigart bei der Eröffnung des Zunftabends. Zwigart begrüßte Vertreter der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte (VHN) mit Abordnungen aus Murg, Öflingen und dem schweizerischen Ryburg. Lautstark stimmten Schnecken, Wäschbachwieber, Rebbachgeister und ihre Gäste das Schneckenlied an, und mit einem dreifachen Narri-Narro zogen die Maskenträger wieder ab.

„Früsche, neue Wind herrscht überall, des g’fallt eus Narre uff jede Fall“, schmetterte Zwigart das diesjährige Motto, für das erstmals Vorschläge aus der Bevölkerung entgegengenommen worden waren. Drei Vorschläge waren eingegangen, und den neuen Wind erkenne man schon daran, dass die Siegerin Elke Schmidt aus Dossenbach kommt, so Zwigart.

Zeremonienschneck Amanda Hoffarth proklamierte: „Unser Narrenruf soll jetzt erklinge, durch alle Fenster und Türe dringe. Die Narrenzunft gibt bekannt: Fasnacht ist im ganzen Land.“ Mit Ehrungen langjähriger Mitglieder der Narrenzunft endete das formale Programm und die grün-livrierten Schnecken räumten die Bühne für das den Abend füllende Unterhaltungsprogramm.

Die Moderation der Auftritte, Sketche und Einlagen übernahmen in altbewährter Tradition Petra und Marco Probst, die ihre Mutter-Sohn-Beziehung zum Amüsement der Gäste auch auf der Bühne nicht ablegten. Riesigen Applaus bekamen die Brüder Kian und Evan Andrée, die in die Rolle des deutschen Comedians Sascha Grammel und seiner vorlauten Handpuppe schlüpften. „Mach mal: Ah! Ah!“, forderte Kian seine Vogelpuppe auf, damit er bei dieser Fieber messen konnte. Evan erwiderte: „Beim Aa-machen bin ich lieber allein.“ Ein um das andere Mal spielte Evan schlagfertig Kian aus. Zahlreiche Smartphones wurden vor der Bühne gezückt, um den Sketch festzuhalten.

Der von zahlreichen Kostümwechseln geprägte „Geistertanz“ kam beim Publikum ebenso gut an wie das Schnitzelbanksingen mit Matthias Andrée und Dennis Affeldt, die mit an bekannte Hits angelehnten Stücken wie „Schuhelos durch die Nacht“ oder „Alarm im Zimmerflur“ das Dorfleben und Missgeschicke ihrer Mitbürger aufs Korn nahmen. Mehr als einmal erklang aus dem Publikum der Ruf: „Ganz dünnes Eis!“ Einen besonderen Hingucker bot der Pfannentanz von Oberschneck Zwigart und Materialwart Hubert Schlageter, den die beiden unbekleidet, nur durch Pfannen vor neugierigen Blicken geschützt, darboten.

Beim Schulsketch blieb Marco Probst in der Rolle des Rektors nahezu die Atemluft weg, angesichts der Fragen, die Manuela Kaiser als Lehrerin dem Erstklässler Uwe, gespielt von Franziska Echtle, bei einem Test stellte: „Wovon habe ich zwei, die Kuh aber vier?“ Uwe wusste natürlich: Beine. Auch die anderen doppeldeutigen Fragen konnte Uwe zur Zufriedenheit seiner Lehrerin beantworten, während dem Rektor der Schweiß ausbrach.

Um das leibliche Wohl der Gäste kümmerten sich hinter den Theken und als Bedienung rund 15 Helfer vom Musikverein Schwörstadt und dem Bündteclub.

Im vergangenen Jahr hatte Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat noch vor ihrem Amtsantritt am Zunftabend teilgenommen, aber auch als entmachtete Amtsträgerin hatte sie einen großen Spaß bei der Veranstaltung. „Es ist wieder richtig lustig und fast schon professionell. Das sind so coole Socken“, lobte sie. „Ganz toll ist, dass auch die Jugend so super mitmacht.“ Die Feierlaune war großartig in der nahezu vollbesetzten Halle. In der Pause und nach dem Programm spielte das Duo Splash zum Tanz auf.

Ehrungen

Beim Zunftabend wurden geehrt: Claudine Asal (in Abwesenheit), Gabi Brauckmann und Katja Koch (alle für fünf Jahre), Jonas Karle (zehn Jahre), Sylvia Vitello und Jürgen Zwigart (beide für 20 Jahre), Michaela Kefer und Matthias Andrée (beide für 25 Jahre).