Schwörstadt Nachwuchs der Feuerwehr Schwörstadt ist mit Feuereifer bei den Proben dabei

Die Feuerwehrabteilung Schwörstadt freut sich über Kinder und Jugendliche, die häufiger zu den Treffen kommen als die Aktiven.

Die Abteilung Schwörstadt der Freiwilligen Feuerwehr Schwörstadt ist zusammen mit der Abteilung Dossenbach eine schlagfertige, einsatzstarke Truppe, wenn es um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger geht. Das zeigte sich auch bei der Abteilungsversammlung.

Als herausragend kann man die Jugendarbeit der Abteilung bezeichnen. Mit 16 Kindern und Jugendlichen wird sogar eine Kindergruppe in der Freiwilligen Feuerwehr unterhalten, in der der hoch motivierte Nachwuchs in die Feuerwehrarbeit eingeführt wird. Mit großem Stolz verkündeten so auch Abteilungskommandant Daniel Ebi und Jugendgruppenleiter Daniel Philipp diese Entwicklung.

In Zahlen bedeute das eine Mannschaftsstärke von neun Kindern im Alter zwischen sechs und zehn Jahren, davon drei Mädchen, in der Kinderfeuerwehr, und sieben Jugendliche im Alter von zehn bis 13 Jahre, davon zwei Mädchen, in der Jugendfeuerwehr. Sie alle erreichten einen Probenbesuch von 85 Prozent, während die Aktivmannschaft bei lediglich 55 Prozent rangiert, was bei der Abteilungsversammlung nicht nur von Abteilungskommandant Daniel Ebi kritisiert wurde. Er machte sogar eine erneute Kandidatur für den Posten des Abteilungskommandanten im kommenden Jahr davon abhängig, ob sich dies maßgeblich ändert.

In seinem Jahresrückblick berichtete Daniel Ebi von insgesamt 18 Einsätzen, wobei nur bei einem Drittel der Einsätze auch die gesamte Mannschaft alarmiert worden sei. Im Mittelpunkt der Einsätze hätten Klein- und Mittelbrände, technische Hilfeleistungen, Wassernot, die Beseitigung von Ölspuren aber auch zwei blinde Alarme gestanden. Außerdem sei der Kommandant beim Hochwassereinsatz an der Wiese alarmiert worden. Weiter teilte Daniel Ebi mit, dass im Jahr 2017 insgesamt vier Menschen gerettet werden konnten.

Alle übrigen Aktivitäten der Abteilung Schwörstadt kamen im Bericht von Schriftführer Daniel Philipp zum Ausdruck. Er bezog sich auch auf alle übrigen Anlässe, bei denen die Schwörstädter Feuerwehr gefragt war.

Eine positive Bilanz zogen bei der Abteilungsversammlung Kassierer Paul Burkart sowie Siegfried Keser für die Altersmannschaft. Von der Abteilung Dossenbach war Markus Kiefer vor Ort, der auch die Aktiven aufforderte, mehr Präsenz bei den Proben der Feuerwehr zu zeigen. Dank an den Abteilungskommandanten sagte Stellvertreter Simon Schmidt und überreichte Ebi ein Präsent für die hervorragende Arbeit, welche dieser im Jahr 2017 zum Wohle der Feuerwehr und für die Sicherheit der Bürger geleistet hat.

