Aus einer Bierlaune heraus entstand 1979 die Ping-Pong-Klause der Tischtennisabteilung des TV Schwörstadt, umgesetzt wurde das närrische Angebot erstmals 1980. Am heutigen Fasnachtsdienstag findet die Klause wohl das letzte Mal statt, denn der harte Kern der Organisatoren will nicht mehr. Einer davon ist Mitarbeiter und Wetterfrosch Helmut Kohler, der sich in diesem Artikel erinnert.

Jedes Jahr stand Helmut Kohler bei der Ping-Pong-Klause an Herd und Grill. | Bild: privat/Helmut Kohler

1980 fand in Schwörstadt das große Narrentreffen des VHN statt (Verband Hochrheinischer Narrenzünfte) und die Tischtennisabteilung wollte sich mit einem kulinarischen Angebot beteiligen. Die erste Klause bauten die Macher in einer Garage in der Römerstraße auf. Damit sich der Aufwand auch lohnte, beschloss man, die Klause zusätzlich am Rosenmontag und Fasnachtsdienstag zu öffnen.

Schwung für die Fasnacht

Nach dem Narrentreffen 1980 kam die Straßenfasnacht am Fasnachtsdienstag – wie zu Beginn der 60er Jahre – wieder richtig in Schwung. Musikgruppen, Scherenschleifer, Händler, Hausierer mit Rückentragen und natürlich junge und alte Narren konnten sich in den verschiedenen Vereins-Klausen stärken. Mit Bällen vom Gesangverein, Sportverein, Narrenzunft, Schwarzwaldverein und Musikverein war zu diesem Zeitpunkt auch die Hallenfasnacht auf ihrem Höhepunkt.

In den folgenden Jahren fand die Ping-Pong-Klause in wechselnden Scheunen und Lagerräumen statt. Mit dem Aufbau dieser zum Teil abenteuerlichen Stätten musste mindestens drei Wochenenden vor dem Rosenmontag begonnen werden. Nach heutigen Brandvorschriften völlig undenkbar waren die Klausen in den alten Scheunen mit Decken und Böden aus Holz.

Brandschutztechnisch waren die ersten Ping-Pong-Klausen eine Katastrophe und dürften so heute nicht mehr stattfinden. | Bild: privat/Helmut Kohler

Geheizt wurde mit Gasgebläsen, gegrillt und gekocht wurde ebenfalls mit Gas. Zur Brandvorsorge diente eine Löschdecke im Bereich des Grills. Die war aber bei den damals noch strengen Wintern so hart gefroren, dass man damit jemanden hätte erschlagen können.

Die Klausen-Macher hatten ihr Angebot auch auf einen Berliner-Direktverkauf ausgeweitet. Immer am Rosenmontag holten sie rund 1200 vorbestellte süße Krapfen bei einer Bäckerei in Schopfheim ab und lieferten sie ins Haus. In einem Jahr aber hatte die Bäckerei die Bestellung schlicht vergessen und konnte nur rund 600 Berliner liefern – die übrigen sammelten die Mitglieder im ganzen Wiesental ein. So bekamen noch alle Schwörstädter ihre Lieferung, mussten jedoch rund zwei Stunden länger warten.

„Sibirische Fasnacht“ 1985

Auch unvergessen ist die sibirisch kalte Fasnacht mit Narrentreffen 1985. Zum einen behinderten Schnee und Eis den Transport der Biergarnituren: Für die rund zwölf Kilometer nach Hasel brauchten die Helfer vier Stunden, weil sie unterwegs erst die Straße freischaufeln mussten. Zum anderen sorgte die klirrende Kälte für eingefrorene und geplatzte Wasserleitungen in dem betagten Toilettenwagen, der über die Stadt Bad Säckingen gemietet worden war. Nachdem am Rosenmontag eine Frau samt der Toilettenschüssel durch den Boden brach (sie verletzte sich zum Glück nicht) musste schnell noch ein neuer Boden montiert werden.

In der Nacht auf Fasnachtsdienstag sank die Temperatur dann auf minus 15 Grad ab, was die Wasserleitungen teilweise zum Platzen brachte. Um wieder eine sanitäre Anlage zu haben, wurden die Leitungen aufgetaut und mit Heißkleber notdürftig abgedichtet. Die dicke Rechnung kam am Schluss: Da die Stadt Bad Säckingen hinterher sämtliche Wasserleitungen an ihrem Toilettenwagen ersetzen musste, ging fast der gesamte Ertrag der Ping-Pong-Klause für diese Instandsetzung drauf.

Nach dieser frostigen Fasnacht zog die Klause um in den Bierkeller der Festhalle und war fortan nur noch am Fasnachtsdienstag geöffnet. Gegrillt und gekocht wurde weiterhin mit Gas im Treppenhaus. Seit 1990 können die Sportler die Profiküche der Festhalle nutzen, die ein Jahr zuvor saniert worden war. Das Hauptgeschäft war und ist immer noch die Mittagessenszeit. Es gibt unter anderem Schnitzel, Fleischküchle und Gulaschsuppe. Die Kaffeestube lockt mit großer Kuchenauswahl und heißen Waffeln.

Jetzt ist genug

Für die heutige Zeit recht außergewöhnlich ist die Tatsache, dass vier Menschen von der Idee bis heute 40 Jahre lang an sämtlichen Ping-Pong-Klausen gearbeitet haben. „Aber jetzt reicht es, wir haben fertig“, sagt Helmut Kohler, der einer davon ist. Auch viele der übrigen „Klausearbeiter“ sind seit mehr als 30 Jahren immer im Einsatz. Ob es in Zukunft eine Ersatzveranstaltung für die Ping-Pong-Klause geben wird, steht aktuell noch in den Sternen.