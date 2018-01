Schwörstadt Musikverein Schwörstadt leistet großen kulturellen Beitrag für die Gemeinde

Lobende Worte für den Musikverein Schwörstadt bei der Hauptversammlung. Der Förderverein zieht ebenfalls eine gute Bilanz.

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Schwörstadt (MVS) wurde Christian Ebner einstimmig als Vorsitzender in seinem Amt bestätigt. In allen anderen Posten wurden die Amtsinhaber ebenso klar wiedergewählt. Lediglich die Beisitzer für den Instrumentenwart und das Protokoll blieben vorerst unbesetzt.

Die Versammlung begann traditionell wieder mit einem musikalischen Auftakt zum Rückblick auf ein wiederum ereignisreiches und erfolgreiches Jahr. „Musikalisch und gesellig liegt wieder ein tolles Jahr mit zwei schönen Konzerten hinter uns“, resümierte Ebner in seinem Rückblick. Im vergangenen Jahr hätte der Verein mit 62 Zusammenkünften, davon 17 öffentlichen Auftritten, wieder ein strammes Programm absolviert. Erfreut war Ebner, dass mit 81 Prozent Probenbesuch eine ordentliche Steigerung zu erkennen war.

Zur Zeit seien 15 Zöglinge in Ausbildung und die Jugendkooperation mit dem Musikverein Wallbach werde fortgesetzt. In diesem Zusammenhang galt sein ganz besonderer Dank den Ausbildern Stefanie Betzler, Salome Barth, Denise Ruthenbeck und Dirigent Tobias Zwicky. Mittlerweile hätte man auch einige Zöglinge an die Musikschule Rheinfelden vermitteln können. Ebner gab zu hoffen, dass die aktuell laufende Diskussion im Gemeinderat über eine Kooperation mit dieser Musikschule positiv ausfalle. Protokollführerin Simone Fischer blickte in ihrem Tätigkeitsbericht noch einmal auf die einzelnen Anlässe zurück. Höhepunkte dabei sei das Doppelkonzert mit dem Musikverein Öflingen, das Gartenfest mit drei Gastkapellen sowie das Jahreskonzert im Dezember gewesen. Musikalisch aktiv war der MVS aber auch an zahlreichen anderen Anlässen.

Dem Bericht von Kassierer Michael Vogt war zu entnehmen, dass der Verein auch dank Spenden gut über die Runden kam. Erhebliche Kosten hätten im vergangenen Jahr die Jugendausbildung und neue Uniformen verursacht. Für den verhinderten Dirigenten Tobias Zwicky verlas Vorsitzender Ebner den Bericht. Der Orchesterleiter bezeichnete darin den MVS als sehr vielfältig und habe in der hochrheinischen Blasmusik einen hohen Stellenwert. Fortschritte seien hörbar, denn das Ensemble sei flexibel und lernfähig, lobte Zwicky.

Auch Bürgermeister-Stellvertreterin Doris Schütz freute sich, dass viel gelaufen sei im Verein und das Orchester einen großen kulturellen Beitrag leiste, nicht nur bei heimischen, sondern auch bei auswärtigen Auftritten. Anschließend zog der Förderverein des MSV Bilanz für 2017. Der Vorsitzende Klaus Vogt, Schriftführer Matthias Kipf und Kassierer Jürgen Endler konnten erfreut berichten, dass der Förderverein durch Spenden und eigene Arbeitseinsätze wieder einige Mittel zur Unterstützung des MVS erwirtschaftet hatte.

