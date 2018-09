von Helmut Kohler

Bis auf den Niederschlag reihte sich der August nahtlos in die bereits im April begonnene Serie extrem warmer und ungewöhnlich sonnenscheinreicher Monate ein. Der 3,2 Grad Celsius (°C) zu warme und 33 Stunden zu sonnige August war nach dem August 2003 der zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen 1966. Mit einem Niederschlagsüberschuss von 1,8 Litern pro Quadratmeter (l/m²) war es jedoch der einzige Sommermonat, der nicht zu trocken war.

Heiß und schwül

Der vergangene Sommermonat startete, wie der Juli aufgehört hatte: extrem heiß und schwül. Unter dem Einfluss der Hochs „Ingolf“ und „Johannes“ gab es in der ersten Augustwoche nur Hitzetage mit weit über 30°C. In dieser 7,7°C zu warmen ersten Woche des Monats fiel bei 75 Sonnenscheinstunden mit kurzen gewittrigen Schauern nur 3,4 l/m² Regen. Am 8. August gab es dann bei zwei Gewittern 22,6 l/m² Regen mit kleinkörnigem Hagel. Nach zwölf Hitzetagen (ab 30°C) in Folge stieg die Temperatur am 10. August durch die eingeflossene kühlere Luft mit viel Sonnenschein „nur noch“ auf 25,2°C an und bei Nachttemperaturen um 14°C konnte endlich mal wieder richtig durchgelüftet werden.

Auf diese kurze Abkühlung folgte am 11. August mit 27,1°C und am 12. August mit 31,7°C ein weiterer Sommer- und Hitzetag bevor am 13. und 14. August durch ein kurzes Gastspiel von Tief „Pamela“ mit 24,2 l/m² Regen die extreme Trockenheit abgeschwächt wurde. Nach diesem kurzen feuchten Intermezzo ging es dann aber wieder sommerlich weiter.

Nach der Hitze folgt die Abkühlung

Zum Start in die zweite Augusthälfte gab es weitere sieben sehr sonnige und trockene Hitzetage, und die Hochs „Lorin“ und „Mike“ ließen uns bis zum 23. August nochmals starke Hitzewallungen verspüren. Mit Tief „Thekla“ bröckelte am 24. August die Dominanz der lang anhaltenden Hochdrucklage. Bei mehreren Gewittern bekamen wir 18 l/m² Regen. Diese Schauer und Gewitter konnten die große Trockenheit jedoch nur leicht lindern. Besonders eindrucksvoll an diesem Wetterwechsel war der markante Temperaturrückgang. So war am 25. August mit leichtem Regen bereits bei 15,3°C Schluss mit der tageszeitlichen Erwärmung, und am Morgen des 26. August sank die Temperatur auf frische 8,6°C. Mit Hoch „Niklot“ wurde es am 26. wieder sehr sonnig, wodurch wir am 27. und 28. August zwei weitere Sommertage bekamen. Nachdem wir am 29. August mit 30,2°C den 18. Hitzetag des Monats hatten, wurde es um 19.30 Uhr plötzlich Nacht, denn Tief „Wanda“ bescherte ein kurzes aber heftiges Gewitter. Innerhalb von zehn Minuten fielen 12,4 l/m² Regen. Dieses Gewitter läutete das Ende der Hitzewelle ein, so erreichten wir am letzten Augusttag mit 7,2 l/m² Regen nur noch Nachmittagstemperaturen um 13°C.

