Erklärungen zu den großen Mistlagern auf dem Ossenberg gab es am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung in Schwörstadt. Diese Haufen haben in der Vergangenheit immer wieder für Stunk gesorgt – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn bei starken Regenfällen läuft das Wasser samt Mistanteil den Berg hinab.

Erklärungen für Misthaufen

Stefan Graf, Bauer im schweizerischen Maisprach, beschrieb seine Betriebsabläufe. Bei der dortigen Viehhaltung auf seinem Biohof entstehe durch besonders tiefe Einstreu eine größere Mistmenge als sonst üblich. Zwar erhöhe sich damit das Gesamtvolumen, der eigentliche Anteil der tierischen Ausscheidungen bleibe aber gleich. „Da ich beim Futteranbau auf dem Ossenberg auch biologisch wirtschaften möchte, setze ich dort keinen Kunstdünger mehr ein“, erklärte er. Weil der Mist nur bestimmten Zeiten ausgebracht werden könne, müsse er eben zwischengelagert werden. Dies sie für sechs Monate zulässig. Das Landratsamt Lörrach kontrolliere dies auch. Verteilt wird der Mist dann, wenn eine neue Aussaat erfolgt.

20 Tonnen pro Hektar

Vorgesehen hat Graf 20 Tonnen pro Hektar, damit werde der Nährstoffgehalt zu einem Drittel der zulässigen Menge gedeckt. Die Gemeinderäte kritisierten allerdings den Transport mit den schweren Fahrzeugen. Die Straße ist für eine Gesamtlast von 2,8 Tonen zugelassen, die großen Traktoren mit Anhänger bringen es aber auf etwa 20 Tonnen. Stefan Graf erklärte dazu, dass durch voluminöse Großreifen der Druck auf große Fläche verteilt werde. Harald Ebner bemängelte aber, dass dies an der Gesamtmasse der Fahrzeuge nichts ändere. Ungeklärt blieb auch der Abfluss von Regenwasser, das über die Misthaufen in Richtung Ort strömt. Dies sollte nicht in die Kanalisation gelangen, dafür gab es aber auch in der Sitzung keine Lösung.