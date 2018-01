Schwörstadt Keine Angst vor Nadeln bei der Blutspende in Schwörstadt

Keine Angst vor Nadeln bei der Blutspende in Schwörstadt

Von unangenehmer Atmosphäre, trotz des Gangs zum Arzt, keine Spur: Bei der Blutspendeaktion des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) floss im Minutentakt das Blut in die bekannten weißen Blutbeutel.

Die Spender wurden dabei der Aktion herzlich willkommen geheißen. „Wir sind heute ungefähr 15 Helfer vom DRK-Ortsverein“, erklärt Bereitschaftsleiter Jürgen Zwigart. Die Helfer erledigen ganz verschiedene Aufgaben, von der Registrierung der Spender bis zur Unterhaltung während der Blutspende und zum Ausgeben von Essen und Trinken.

Weitere Unterstützung kommt vom DRK-Blutspendedienst aus Baden-Baden und verschiedenen Ärzten. „Wir kommen von überall, aus Müllheim, Konstanz, Freiburg“, sagt der leitende Arzt Helmut Schreiner. Die Ärzte seien freiberuflich tätig. Bei der Blutspende übernehmen sie die erste Untersuchung der potentiellen Spender und entscheiden, ob sie spenden dürfen oder nicht. Die Spender müssen vor erfolgreicher Registrierung einen Fragebogen zu allen möglichen Krankheiten ausfüllen, dieser Fragebogen wird dann im Gespräch mit dem Arzt noch einmal durchgegangen: „Es ist wichtig, dass jeder Spender die Fragen und die Anmerkungen gründlich durchliest“, so Schreiner. Schließlich werden noch Blutdruck, Puls und Temperatur gemessen und dann geht’s los.

Pro Spende werden 535 Milliliter Blut erfasst, 35 davon werden zur Untersuchung genutzt. „Das restliche Blut wird meistens geteilt und je nach Anwendungsbereich genutzt“, erklärt Schreiner. Nach dem positiven Ergebnis des Arztes wird es für die Spender ernst: Mit einer kleinen Nadel werden die Eisenwerte gemessen, bevor es zum eigentlichen Blutspenden geht.

„Ich bin zum 46. Mal Spenderin“, erzählt Margret Benz. Für sie sei die Spende schon Routine, weshalb auch keine Angst mehr vor Nadel oder Schmerz bestünde. Während ihr Blut fließt, unterhält sie sich ganz gelassen mit den Helfern. Nach etwa zehn Minuten ist die nötige Blutmenge auch schon vorhanden und Benz bleibt noch kurz liegen, um den Kreislauf zu schonen. „Am Schluss gibt es für jeden noch eine Kleinigkeit zu essen und trinken“, sagt Jürgen Zwigart. Mit Wurstsalat und Käseplatte können die Spender wieder Energie tanken.

Dirk Hoffarth ist zum 23. Mal zur Blutspende gekommen. E schätzt die Nähe: „Dass ich im Ort Blut spenden kann ist super, da ich so nur ein paar Meter hierher laufen muss.“ Für ihn sei es ganz selbstverständlich, Blut zu spenden. „Ich stelle mir immer vor, dass ich auch einmal Blut brauchen könnte.“

Am nächsten Tag hat der Ortsverein die genauen Zahlen vorliegen: Zum Termin am Mittwoch kamen 105 Blutspender, sieben davon zum ersten Mal.

Die nächste Blutspende in der Region findet am Dienstag, 30. Januar, von 14 bis 19.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses in Rheinfelden, Kirchplatz, statt.