Tolle Erfolge feierten die Kanuten des Wassersportvereins Rheinstrom Schwörstadt bei den German Masters in München-Oberschleissheim und den süddeutschen Meisterschaften in Mannheim-Sandhofen. Gleich drei Mal Gold gab es auf der Olympiaregattastrecke in München für Tim Keller in der Altersklasse A (32 bis 39 Jahre).

Wechsel zum KSV Friedrichshafen

Über Platz zwei freuten sich Marc Völz und Jens Kischkel in der Altersklasse B (40 bis 49 Jahre). Auf dem Altrhein in Mannheim wurde Juanita Schneider bei den Schülerinnen A im Viererkajak über 2000 Meter süddeutsche Meisterin. Kanuten ab dem 32. Lebensjahr waren in München am Start. Der 32-jährige Tim Keller gab in der Altersklasse A sein Debüt. Mangels gleichaltriger Partner war Keller zu Beginn der Saison zum KSV Friedrichshafen gewechselt. Er setzte sich mit Jürgen Schüle, der in der Leistungsklasse zu den drei stärksten Sprintern in Süddeutschland gehört, ins Boot.

Sieg über 200 Meter mit einem Fotofinish

Das Duo startete über 200 Meter. Und es holte sich in einem Fotofinish den Sieg. Zwei weitere Siege holte sich Keller in so genannten Rahmenrennen: im Zweierkajak über 500 Meter mit Schüle und im Viererkajak mit seinen Kollegen vom KSV Friedrichshafen. Platz sechs sprang für Keller im Einerkajak über 500 Meter heraus.

Völz und Kischkel verpassen Platz eins erneut

Marc Völz (45) und Jens Kischkel (42) konzentrierten sich auf die beiden Meisterschaftsrennen über 200 Meter. In den beiden vergangenen Jahren hatte Kischkel jeweils Silber gewonnen. Diesmal musste er sich im Finale mit dem schsten Platz begnügen. Völz wurde Siebter. Dafür lief es für die beiden im Zweierkajak über 200 Meter gut. Nach zweiten Plätzen in den vergangenen vier Jahren, wollten sie diesmal, in ihrer letzten Wettkampfsaison, den Sieg.

Doch erneut waren die Dauerrivalen aus dem Saarland vor dem Schwörstadter Duo. Keller, Kischkel und Völz starten am 27. Juli bei den nur alle vier Jahre stattfindenden European Master Games in Turin auf dem Lago di Candia, zu den über 20 000 Teilnehmer erwartet werden.

Schneiders Titel krönt eine klasse Gesamtleistung

Der Titel von Juanita Schneider bei den „Süddeutschen“ in Mannheim krönte ein erfolgreiches Rennwochenende des WSV Schwörstadt auf dem Altrhein. Schneider selbst legte mit dem dritten Platz im Viererkajak über 500 Meter nach. Tim Keller holte sich im Viererkajak über 500 Meter mit seinen Teamkollegen Bronze. Bei den Schülern A wurden Juan Schneider und Leon Kowatzki im Zweierkajak über 2000 Meter Fünfte, Aaron Käsinger und Julian Schmich, ebenfalls im Zweierkajak, über 500 Meter im Finale Achte. Marvin Gieringer und Tim Salzmann holten sich bei den Schülern B über 2000 Meter Platz drei, über 500 Meter Platz zwei. Mit dabei war auch Carina Moldovani bei den Schülerinnen B.