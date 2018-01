Schwörstadt In Schwörstadt herrscht seit dem ersten Faißen die Narretei

Narri, narro – die Schnecken sind do: Am ersten Faißen hat die Bürgermeisterin traditionell den Narren die Macht übergeben und der Narrenbaum wurde gestellt.

Nicht ganz freiwillig hat Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat am ersten Faißen den Schlüssel des Schwörstädter Rathauses an die Schnecken abgegeben. "Denn Schaffen in der Gemeinde gefällt mir sehr", sagte sie unter Beifall der Narrenscharr, bevor sie dann doch den Schlüssel an Oberschneck Jürgen Zwigart heraus rückte.

Eine kleine Spitze konnte sie sich gegenüber ihrem Amtsvorgänger nicht verkneifen. "Von ihm habe ich kein gut bestelltes Haus übernommen", sagte Trautwein-Domschat über den früheren Bürgermeister. Sie blies damit in das gleiche Horn wie die Narren, denn Zwigart verkündete bei der Machtübernahme das Motto der diesjährigen Fasnacht: "Frischer, neuer Wind herrscht überall, das gefällt uns Narren auf jeden Fall".

Anschließend wurde der Narrenbaum auf dem Schulhof gestellt. Mit 21,20 Metern ist er kleiner als in den Vorjahren und das hat auch einen Grund, wie Ehrenoberschneck Wölfi Schneider verriet: "Damit gebe ich den Dossenbachern die Chance, auch mal den Größten zu haben."

Aus Dossenbach kam nicht nur der Schwörstädter Baum, sondern auch die Waieblätzer, die die Fasnachtseröffnung musikalisch untermalten. Am Morgen hatte der Jahrgang 1999/2000 die Bürger mit viel Getöse geweckt.