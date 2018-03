Schwörstadt Imker, dessen Bauantrag abgelehnt wurde, widerspricht Ortschaftsräten

Heinz-Jürgen Piek äußert sich mit einer Stellungnahme zu einem abgelehnten Bauantrag für einen Imkereibetrieb. Die Einschätzungen der Verwaltung seien falsch, teilt er mit.

Zu dem Bericht „Es geht um die Biene“ im SÜDKURIER vom 7. März hat sich Imker Heinz-Jürgen Piek in einer Stellungnahme zu Wort gemeldet. In dem Bericht geht es um einen Bauantrag zur Sanierung und Modernisierung des Außenbereichs eines Imkereibetriebs in Schwörstadt. Darin hieß es, dass das Vorhaben vom Landratsamt Lörrach wegen fehlender Privilegierung und natur- und bodenschutzrechtlichen Belangen abgelehnt worden sei. Auch die Ortschaftsräte hielten die Pläne für überzogen.

Piek betreibt die betreffende Imkerei nach eigener Aussage seit 20 Jahren zusammen mit dem Eigentümer der Liegeschaft Ries. 1967 sei für die beiden vorherigen Imkergebäude die Baugenehmigung als im Außenbereich privilegierte Einrichtung erteilt worden, die bis heute rechtskräftig sei. Mit zunehmenden Alter konnte der Grundstückseigentümer die Imkerei nicht mehr vollumfänglich betreiben, sodass der Imkereibetrieb auf ein Gebäude reduziert werden musste, schreibt Piek weiter. „Die Substanz des zweiten Gebäudes einschließlich der Imkereieinrichtungen verfiel und konnte als solche nicht mehr genutzt werden.“

Um den Imkereibetrieb zu erhalten, habe der Eigentümer der Liegenschaft einen zweiten Imker gesucht und mit diesem jungen Ehepaar einen Pachtvertrag abgeschlossen, der vorsehe, dass die Imkerei weiter betrieben werde und das verfallene Imkereigebäude saniert werden müsse. Da die Sanierung nicht baugenehmigungspflichtig sei, habe die neue Pächtergemeinschaft das Gebäude innen ausgekernt und zwei für den Imkerbetrieb erforderliche Räume fachgerecht ausgebaut sowie die Außenfronten saniert, schreibt der Imker.

„Die Räume in beiden Gebäuden sind inzwischen vom Landratsamt abgenommen worden und wurden für den effektiven Betrieb einer Imkerei für erforderlich gehalten“, schreibt Piek weiter und zitiert nach eigener Aussage ein Schreiben des Landratsamts Lörrach vom Dezember 2017 wie folgt: „Eine erwerbsmäßige Imkerei im Nebenerwerb, die nach Paragraf 35 Baugesetzbuch privilegiert werden kann, liegt ab circa zehn bis zwölf Völkern vor.“ Dies sei seitens der Imkergemeinschaft geplant und werde ab Frühjahr 2018 eingerichtet.

Die Behauptung des Ortsvorstehers Arndt Schönauer, dass das Vorhaben wegen fehlender Privilegierung und aus natur- und bodenschutzrechtlichen Belangen abgelehnt worden sei, sei falsch, so Piek. „Die Aussage des Herrn Kipf (Matthias Kipf, CDU Ortschaftsrat, Anm. d. Redaktion), fließendes Wasser sei scheinbar vorhanden, ist ebenso falsch und hätte vor einer Ablehnung des Antrags verantwortlich geprüft werden müssen.“

Die Erklärung von Jürgen Nass (Freie Wähler), dass er grundsätzlich einer Maßnahme nicht zustimme, wenn diese teilweise umgesetzt sei, ist insoweit falsch, weil es sich um die Sanierung eines genehmigten Gebäudes handelt, die nicht genehmigungspflichtig ist, so Piek. Die Unterstellung Schönauers, es werde ein Freizeitgelände geschaffen, sei ebenso unzutreffend wie falsch. Von einem verantwortlichen Ortsvorsteher hätte die Imkergemeinschaft erwarten können, so Piek weiter, dass er sich vor Behandlung des Antrages bei einer Begehung vor Ort von den Imkern in Kenntnis setzen lässt. Dann hätte die Imkergemeinschaft erklären können, dass die Imkerei von zwei Familien mit kleinen Kindern ganzjährig und nicht nur an Wochenenden betreut werden muss. Für die Kinder wurden Spielgeräte aufgestellt, für warme Mahlzeiten eine überdachte Koch-Grill-Einrichtung errichtet, für die Unterbringung von erforderlichem Gerät gibt es einen überdachten Raum. „Für diese nachträglich erstellten Einrichtungen wurde der Bauantrag gestellt“, schreibt Piek. Inzwischen sei für diese Einrichtungen der Abriss vom Baurechtsamt verfügt worden mit Frist bis zum 15. Mai 2018. Insoweit werde überhaupt keine Baugenehmigung benötigt.

Die Entscheidung des Ortschaftsrates hätte sich deshalb eigentlich erübrigt, wäre man im Interesse der Bienen etwas verantwortlicher und sensibler vorgegangen. „Die Imkergemeinschaft möchte die Ortschaftsräte nun ersuchen, zu ihrer Aussage zu stehen, dass sie es begrüßen, wenn jemand (im Interesse der Bienen) Imkerei auf der Gemarkung betreibt“, schreibt Piek abschließend.