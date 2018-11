von Luana Kähny

Herr Zwigart, seit wann gibt es schon die Tradition eines Fasnachtsmottos?

Puuh! Dass die Fasnacht unter einem Motto steht, ist eigentlich schon Tradition bei uns seit Beginn im Jahr 1959. An das erste Motto kann ich mich allerdings nicht mehr erinnern. Das erste Motto, was die Bürger vorschlagen durften, lautete vergangenes Jahr: „Früsche, neue Wind herrscht überall, des g’fallt eus Narre uff jede Fall“.

Haben Sie bereits erste Vorschläge zugesendet bekommen?

Ja und darüber bin ich echt sehr erstaunt – nahezu sprachlos. Vergangenes Jahr wurden uns gerade einmal zwei Vorschläge gebracht, dieses Jahr sind es schon 18. Es sind wirklich viele und auch gute Einsendungen gekommen, zum Teil drei bis vier Stück von nur einer Person. Manche wurden einfach anonym in meinen Briefkasten geworfen, andere erfolgten offiziell mit der Angabe des Namens und über E-Mail. Viele haben die Veranstaltung Schwörstadt 2035 eingebracht, die gerade vor etwa 14 Tagen stattfand. Die Wahl ist schwer – Zeit habe ich ja noch bis zum Einsendeschluss am 11.11.

Nach welchen Kriterien wird der Gewinner ausgewählt?

Den Sieger wähle ich gemeinsam mit dem Unterschneck und dem Ehrenoberschneck. Das Motto sollte aktuell sowie passend für Schwörstadt sein. Wenn die Resonanz weiterhin so groß bleibt, können wir besprechen, ob wir für nächstes Jahr neben einem aktuellen auch noch ein ganz besonders lustiges nehmen. Je mehr Vorschläge wir bekommen, desto größer die Resonanz ist, desto mehr Auswahlmöglichkeiten haben wir natürlich. Was mich ein wenig wundert, ist, dass wir noch nichts Überregionales zum Beispiel zur CDU bekommen haben. Angela Merkels Ankündigung, nicht mehr Kanzlerin und Parteivorsitzende sein zu wollen, ist ja auch noch nicht lange her, vielleicht kommt noch was.

Was erhoffen Sie sich dadurch, dass die Bürger das Motto selbst wählen dürfen? Bleibt das jetzt so?

Vergangenes Jahr war das zum ersten Mal so, zuvor wurde intern abgestimmt, und das Motto erst am 11.11 bekannt gegeben. Den Vorschlag habe ich vergangenes Jahr im Vorstand besprochen, um ein wenig frischen Wind in die Fasnacht zu bringen. Unser Ziel ist es, das Volk mit einzubeziehen. Wenn jedoch, wie vergangenes Jahr, nur zwei Leute mitgemacht hätten, so hätte ich es mir überlegt, ob man das so weiterführen kann. Da es dieses Jahr jedoch eine solch' große Resonanz gab und das Interesse vorhanden war, werden wir dies wohl auch in Zukunft so regeln – so weit es positive Resonanz gibt. Ich hoffe, den ein oder anderen Fasnachtsmuffel zum Mitmachen zu bewegen.

Neben Fasnachtsmuffeln gibt’s doch aber bestimmt auch ganz viele Fans der Narrenzunft, oder?

Ja, und ich möchte mich auf jeden Fall bedanken, dass innerhalb kürzester Zeit so viele gute Vorschläge geliefert worden sind und ein solches Interesse an der Narrenzunft besteht. Ich bin wirklich positiv überrascht und bin auf die Mottobekanntgabe am 11.11 gespannt. Ich freue mich auf die Fasnachtssaison und auf den Zunftabend. Vor allem aber freue ich mich, den diesjährigen Gewinner am Ehrentisch der Narrenzunft zu begrüßen.

Fragen: Luana Kähny

Termine: Ideen zum Fasnachtsmotto können bis Sonntag, 11.November, per E-Mail (oberschneck@narrenzunft-schwoerstadt.de) gesendet werden. Am 11.11., 20.11 Uhr, ist im Restaurant „Monte d’Oro“ die Fasnachtseröffnung mit Proklamation des Mottos, der Aufnahme neuer Mitglieder und Fahnenübergabe an den neuen Jahrgang 2001/2002.

Zur Person Jürgen Zwigart (51) ist privat auf dem Lörracher Finanzamt anzutreffen. Acht Jahre lang war er Obergeist der Narrenzunft, dann zwölf Jahre Unterschneck. Mittlerweile führt er die Zunft seit sechs Jahren als Oberschneck.

