Schwörstadt Hilfe gegen die Wassermassen am Ossenberg ist in Sicht

Hilfe gegen die Wassermassen am Ossenberg ist in Sicht

Der Gemeinderat Schwörstadt beschließt einstimmig, eine Leitung für die Entwässerung am Ossenberg bauen zu lassen.

Die Starkregenproblematik hat den Gemeinderat erneut beschäftigt: Am Ossenberg geht es voran und der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Planung und Bauleitung. Für Niederdossenbach fehlt noch die Kosten-Nutzen-Analyse. Deren Fertigstellung wird für Januar erwartet.

Jedes mal, wenn es stark regnet, fürchten sich die Anwohner des Schulwegs vor den Wassermassen, die den Ossenberg herunterströmen. Untersuchungen hatten ergeben, dass das Wasser mittels 1935 verlegten Drainagen gesammelt und bis kurz vor die Bebauung geführt wird. Bei Starkregen könnten dann die Auffangbauwerke das Wasser nicht mehr aufnehmen.

Die Pläne eines Bad Säckinger Ingenieurbüros waren im Gemeinderat schon vorgestellt und diskutiert worden. Das Gremium präferierte damals die Variante mit einer Rückführung des Wassers in die Natur über eine einfache Leitung nach Norden, da diese Variante langfristig kostengünstiger ausfiel, als eine Zuführung in die Kanalisation mit andauerndem Kostenaufwand. Die Kostenschätzung für die Verlegung der Leitung in 1,20 Meter Tiefe betrug 120.000 Euro.

Die Antworten auf offene Fragen, wegen denen der Gemeinderatsbeschluss in der vorangegangenen Sitzung vertagt wurde, konnten zwischenzeitlich eingeholt werden. Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat berichtete, dass Kosten für Planung und Bauleitung in den veranschlagten 120.000 Euro beinhaltet seien. Bezüglich des von Gemeinderat Matthias Kipf (CDU) eingebrachten Vorschlags einer anderen Führung des Leitung teilte sie mit, dass das Ingenieurbüro das noch prüfe, aber wenn es günstiger ausfiele, würde die Kostenersparnis an die Gemeinde weitergegeben.

Das Gremium beschloss einstimmig die Vergabe der Planung und Bauleitung für die Fremdwasserbeseitigung am Ossenberg.

Auf die eingebrachte Frage eines Schwörstädters zur Situation bezüglich der Regenwasserableitung in Niederdossenbach führte die Bürgermeisterin aus, dass eine Kosten-Nutzen-Analyse beauftragt worden sei und sie sich mit Feuerwehrkommandant Daniel Ebi vor Ort einen Überblick verschafft habe. Trautwein-Domschat meinte, dass die Analyse im Januar fertig werde und sich dann auch Klarheit über Fördermöglichkeiten ergebe. Eine Planung sei noch nicht erstellt. „Wir wollen eine optimale Lösung verfolgen, aber ohne Förderung werden wir eine andere, einfachere Variante angehen“, so die Bürgermeisterin.

Gemeinderätin Irene Knauber (Freie Wähler) kritisierte, dass sich das schon länger hinzöge. Trautwein-Domschat warf ein, dass die Beauftragung der Analyse erst im Juli beschlossen wurde, und Kipf ergänzte, dass eine solche Analyse sehr aufwändig zu erstellen und ursprünglich die Fertigstellung für Dezember angekündigt worden sei. Trautwein-Domschat erklärte sich einverstanden, dem Planungsbüro eine Abgabefrist zu setzen, wenn es zu einer weiteren Verzögerung käme.