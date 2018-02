Schwörstadt Helferkreis macht auch nach Schließung der Gemeinschaftsunterkunft weiter

Die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Schwörstadtist seit Dezember geschlossen. Die Ehrenamtlichen vom Helferkreis stellen sich neu auf und suchen weiterhin Mitstreiter.

Zeitweise waren bis zu 100 Flüchtlinge in der Gemeinschaftsunterkunft in Schwörstadt untergebracht. Der Andrang von Asylbewerbern hat aber so weit nachgelassen, dass im Dezember 2017 die GU aufgelöst wurde. Für den Helferkreis für Flüchtlinge bedeutet das, dass er sich neu ausrichten muss. Die Wohnungssuche für die Anschlussunterbringung bleibt aber eine wichtige Aufgabe.

Die Entwicklung: Dass die Gemeinschaftsunterkunft schon Mitte Dezember geschlossen wurde, hatte den Helferkreis für Flüchtlinge in Schwörstadt etwas überrascht, da die Helfer davon ausgegangen waren, noch die Weihnachtsfeiertage mit den zuletzt rund 50 Flüchtlingen zu feiern, berichtet Magdalena von Schönau, Pfarrgemeinderatsvorsitzende der Seelsorgeeinheit Wehr und Mitbegründerin des Helferkreises. Dieser war 2016 ins Leben gerufen worden, als die ersten Flüchtlinge im Frühjahr ins Dorf kamen. Zeitweise waren 100 Flüchtlinge in der Gemeinschaftsunterkunft untergebracht. Mit abnehmender Bewohnerzahl nahm auch die Zahl der Helfer von ursprünglich 40 auf 20 Personen ab. Zeitweise hatte der Helferkreis sechs Deutschkurse für verschiedene Altersklassen und Sprachkenntnisse laufen. „Das hat sehr gefruchtet, die haben alle Deutsch gelernt und alle B1 oder B2 gemacht“, sagt Katja Hilbel vom erweiterten Vorstand und von Schönau ergänzt: „Viele sind jetzt in Ausbildung oder in Arbeit.“

Dass die Gemeinschaftsunterkunft schon Mitte Dezember geschlossen wurde, hatte den Helferkreis für Flüchtlinge in Schwörstadt etwas überrascht, da die Helfer davon ausgegangen waren, noch die Weihnachtsfeiertage mit den zuletzt rund 50 Flüchtlingen zu feiern, berichtet Magdalena von Schönau, Pfarrgemeinderatsvorsitzende der Seelsorgeeinheit Wehr und Mitbegründerin des Helferkreises. Dieser war 2016 ins Leben gerufen worden, als die ersten Flüchtlinge im Frühjahr ins Dorf kamen. Zeitweise waren 100 Flüchtlinge in der Gemeinschaftsunterkunft untergebracht. Mit abnehmender Bewohnerzahl nahm auch die Zahl der Helfer von ursprünglich 40 auf 20 Personen ab. Zeitweise hatte der Helferkreis sechs Deutschkurse für verschiedene Altersklassen und Sprachkenntnisse laufen. „Das hat sehr gefruchtet, die haben alle Deutsch gelernt und alle B1 oder B2 gemacht“, sagt Katja Hilbel vom erweiterten Vorstand und von Schönau ergänzt: „Viele sind jetzt in Ausbildung oder in Arbeit.“ Die aktuelle Situation: Vor der Auflösung der GU hatten noch 50 Menschen dort Unterkunft. Damals war die größte Aufgabe der Helfer die Suche nach Wohnungen für die Anschlussunterbringung. „Wir suchen immer noch Wohnungen für Geflüchtete. Das ging in der Schnelle nicht“, sagt von Schönau und Peter Heckmann vom erweiterten Vorstand erklärt: „Alle, für die wir nichts gefunden haben, wurden umgesiedelt. Einige nach Schopfheim in die GU Fahrnau, das Gros in die GU Schildgasse in Rheinfelden.“ 34 Flüchtlinge, darunter 13 Kinder und Jugendliche, sind in Schwörstadt in der Anschlussunterbringung. Fast zwei Drittel sind Syrer, so von Schönau. Weiterhin leben in Schwörstadt eine nigerianische Familie, Gambier, Iraker und Kurden. „Die Kontakte zu den Vereinen sind gut“, erzählt Hilbel. „Meine älteren Frauen gehen ins Turnen, die machen auch Yoga. Die jungen Mädchen waren in der Tanzabteilung und es gibt welche im Tischtennis und im Fußballverein.“ Ohne die Flüchtlinge wäre die Erste Mannschaft laut Hilbel gar nicht zustande gekommen.

Vor der Auflösung der GU hatten noch 50 Menschen dort Unterkunft. Damals war die größte Aufgabe der Helfer die Suche nach Wohnungen für die Anschlussunterbringung. „Wir suchen immer noch Wohnungen für Geflüchtete. Das ging in der Schnelle nicht“, sagt von Schönau und Peter Heckmann vom erweiterten Vorstand erklärt: „Alle, für die wir nichts gefunden haben, wurden umgesiedelt. Einige nach Schopfheim in die GU Fahrnau, das Gros in die GU Schildgasse in Rheinfelden.“ 34 Flüchtlinge, darunter 13 Kinder und Jugendliche, sind in Schwörstadt in der Anschlussunterbringung. Fast zwei Drittel sind Syrer, so von Schönau. Weiterhin leben in Schwörstadt eine nigerianische Familie, Gambier, Iraker und Kurden. „Die Kontakte zu den Vereinen sind gut“, erzählt Hilbel. „Meine älteren Frauen gehen ins Turnen, die machen auch Yoga. Die jungen Mädchen waren in der Tanzabteilung und es gibt welche im Tischtennis und im Fußballverein.“ Ohne die Flüchtlinge wäre die Erste Mannschaft laut Hilbel gar nicht zustande gekommen. Die Wohnungssuche: „Wir suchen immer noch weiteren Wohnraum“, führt von Schönau aus. „Da sind zum Beispiel zwei junge Männer aus Gambia, die seit September 2016 in Herten arbeiten, die gerne einen Wohnraum in Schwörstadt hätten, weil wir hier eine gute Anbindung haben.“ Die zwei Gambier würden gut Deutsch sowie auch Französisch und Englisch sprechen. Der Helferkreis sucht für jeden ein kleines Zimmer oder eine kleine gemeinsame Wohnung. „Und eine schöne Wohnung für eine Familie, die aufgerissen ist zwischen Rheinfelden, Brennet und Waldshut“, ergänzt Heckmann, der meint, dass das Problem sei, dass viele ältere Leute gar nicht vermieten wollten und lieber alleine im Haus wohnten. „Die wollen auch keine Deutschen, weil sie immer denken, es bringt Ärger mit sich.“ Hinderlich sei, dass das Landratsamt monatliche Nachweise von den Flüchtlingen in Anschlussunterbringung verlangt, bevor die Miete gezahlt wird. „Da sind wir etwas traurig, dass das vom Landratsamt schwerfällig gehandhabt wird. Das sind unnötige Reibungsverluste“, so von Schönau.

„Wir suchen immer noch weiteren Wohnraum“, führt von Schönau aus. „Da sind zum Beispiel zwei junge Männer aus Gambia, die seit September 2016 in Herten arbeiten, die gerne einen Wohnraum in Schwörstadt hätten, weil wir hier eine gute Anbindung haben.“ Die zwei Gambier würden gut Deutsch sowie auch Französisch und Englisch sprechen. Der Helferkreis sucht für jeden ein kleines Zimmer oder eine kleine gemeinsame Wohnung. „Und eine schöne Wohnung für eine Familie, die aufgerissen ist zwischen Rheinfelden, Brennet und Waldshut“, ergänzt Heckmann, der meint, dass das Problem sei, dass viele ältere Leute gar nicht vermieten wollten und lieber alleine im Haus wohnten. „Die wollen auch keine Deutschen, weil sie immer denken, es bringt Ärger mit sich.“ Hinderlich sei, dass das Landratsamt monatliche Nachweise von den Flüchtlingen in Anschlussunterbringung verlangt, bevor die Miete gezahlt wird. „Da sind wir etwas traurig, dass das vom Landratsamt schwerfällig gehandhabt wird. Das sind unnötige Reibungsverluste“, so von Schönau. Die Neuorientierung: Der Helferkreis trifft sich einmal im Monat und kann auf einen Kern von 20 Aktiven zurückgreifen. „Wir müssen uns neu orientieren“, meint von Schönau. „Die Zugereisten wieder zusammenführen und wieder Begegnungscafés veranstalten.“ Hilbel berichtet, dass sie sich mit dem Integrationsbeauftragten aus Rheinfelden getroffen hatten. „Er hat angeboten, uns zu beraten, und er geht auch mit einem von uns direkt in die Familien vor Ort und guckt nach den Bedürfnissen.“ Der Fokus bleibt auf den in Schwörstadt lebenden Geflüchteten. „Wir suchen auch weiter Leute, die Patenschaften übernehmen“, sagt von Schönau. „Wir würden uns freuen, wenn sich mehr Menschen wieder zuwenden würden.“ Den Geflüchteten sollen auch Angebote gemacht werden, dazu muss aber erst noch erhoben werden, welche Angebote gewünscht werden. Hilbel betont: „Wir würden uns auch wünschen, dass sich die Firmen in den Landkreisen Lörrach und Waldshut mehr öffnen und uns helfen, Ausbildungsplätze zu finden.“

Magdalena von Schönau (Telefon 07762/2095 oder per E-Mail an die Adresse mvschoenau@web.de).