Schwörstadt Hanna Eckle aus Schwörstadt erhält viel Unterstützung nach Wohnungsbrand

Vor einem Monat hat Hanna Eckle aus Schwörstadt bei einem Brand praktisch ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Auch Katze "Socke" erlag leider dem Feuer. Die 67-Jährige erfährt bei allem Unglück aber auch viel Unterstützung aus der Bevölkerung. Auch ein Spendenkonto wurde seitens der Gemeinde eingerichtet.

Vor einem Monat hat Hanna Eckle fast alles verloren. Ihre Wohnung in der Gartenstraße brannte vollständig aus und ist seither unbewohnbar. Mittlerweile steht fest: Ursache war ein defektes Küchengerät. Nun wohnt die 67-Jährige mit ihren Hunden in einer kleinen Ferienwohnung in Schwörstadt und versucht, irgendwie weiterzumachen. Dank vieler Helfer hat sie dort alles, was man zum Leben braucht. Aber ihre Fotos, Bücher und Bilder, alles, was einen persönlichen Wert hat, sind zerstört.

Auch ihre Katze Socke hat das Feuer nicht überlebt. „Das war für mich das Schlimmste und das Einzige, worüber ich nach dem Brand geweint habe“, erzählt Eckle. Direkt nach dem Feuer war sie zunächst in der Einliegerwohnung eines Nachbarn untergekommen, der diese dann aber privat brauchte. Nun sitzt sie am Esstisch der kleinen Ferienwohnung, in der sie mittlerweile lebt und wirkt sehr gefasst. „Ich bin nicht der Typ, der den Kopf hängen lässt. Jammern hat noch nie geholfen“, sagt sie und erzählt dann ruhig von dem Tag, der ihr Leben verändert hat.

Es war ein Mittwochmittag, Eckle machte gerade einen Spaziergang mit ihren Hunden, als ihr Handy klingelte. „Komm zurück, es brennt“, rief ihr Nachbar aufgeregt in den Hörer. Eckle eilte los und sah schon von weitem den Qualm aus ihrer Wohnung steigen. Der Nachbar, der in der Wohnung über ihre lebte, hatte den Rauchmelder gehört und dann versucht, das Feuer zu löschen. Doch er hatte keine Chance. „Ich konnte nur zuschauen“, erinnert sich Eckle.

Während die Feuerwehr den Brand löschte, kamen auch Polizisten. „Sie stellten mir immer wieder Fragen, etwa, woher das Feuer kommen könnte, aber ich war völlig neben der Kappe.“ Mittlerweile steht die Brandursache fest: Ein Kurzschluss im Wasserkocher oder der Brotschneidemaschine. Als Eckle später in ihre Wohnung darf, erkennt sie das volle Ausmaß der Zerstörung in dem sehr alten Haus, vor allem in der Küche. „Die Schränke kamen runter, das Stroh aus der Decke. Alle Plastikteile wie Schüsseln und Tüten, sogar der Boiler im Bad, waren geschmolzen“, erinnert sich die 67-Jährige.

Sie versucht, Fotos ihrer zwei Kinder und fünf Enkel, Bücher und Reiseandenken zu retten, doch es ist kaum mehr etwas zu Gebrauchen. Alles ist schwarz und stinkt. Dann macht sie einen besonders schlimmen Fund. Unter dem Bett liegt ihre Katze, sie ist erstickt. Eckle hatte sie zwei Tage lang gesucht, dachte, sie sei vor Schreck weggelaufen. „Zum Glück sind mir meine Hunde geblieben, sonst hätte ich keinen Sinn mehr gesehen“, sagt sie. Sie helfen ihr, weiterzumachen.

Doch es gibt Vieles, das ihr kein Helfer abnehmen kann. Die Begehung ihrer Wohnung etwa mit einem Versicherungsvertreter, bei dem sie den Wert ihres zerstörten Eigentums schätzen muss. „Die Versicherung zahlt für den Brandschaden, doch das wird niemals alle Kosten decken“, sagt Eckle. Zudem muss die Versicherung auch für die Miete der Ferienwohnung aufkommen. Mindestens vier Monate wird sie dort noch bleiben, dann könnte ihre Wohnung laut der Renovierungsfirma bezugsbereit sein. Eckle zweifelt daran, dass es so schnell geht. Da ihre Rente auch vor dem Brand nicht zum Leben gereicht hat, geht die 67-Jährige jeden Nachmittag putzen. Doch obwohl das für die Diabetikerin anstrengend ist und das Geld wohl trotzdem nicht ausreichen wird, ist Aufgeben für Eckle keine Option. „Ich bin ein positiver Mensch, und ich muss ja weitermachen“, sagt sie überzeugt. Außerdem ist sie nicht alleine. Viele Menschen aus dem Dorf und dem Bekanntenkreis hätten ihr Hilfe angeboten und alltägliche Dinge geschenkt, die sie nicht mehr hatte.

Außerdem hat die Gemeinde ein Spendenkonto für Eckle eingerichtet. „Ich danke allen ganz herzlich, die mir in irgendeiner Form Unterstützung angeboten und gegeben haben“, sagt sie. „Die Hilfsbereitschaft ist groß.“ Ganz besonders dankbar ist sie auch der Feuerwehr, die alles getan hat, um noch Schlimmeres zu verhindern.

bei der Gemeinde ist unter IBAN: DE 6835 0048 0001 0987 48.