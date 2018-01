Schwörstadt Große Ehre für Jeanette Kipf vom Gesangverein Dossenbach

Nach 17 Jahren an der Spitze steht Jeannette Kipf nicht mehr als Vorsitzende des Gesangvereins zur Verfügung. Carola Bachthaler folgt ihr auch beim Pop- und Gospelchor als Vorstandsvorsitzende.

Mit einem stimmungsvollen Auftritt des Gemischten Chors begannen die Hauptversammlungen des Gesangvereins mit Gemischten Chor 1872 Dossenbach und des 2017 als Verein gegründeten Pop- und Gospelchors Dossenbach, der zuvor 25 Jahre als Abteilung zum Gesangverein gehörte. Die den Vereinen vorstehende Jeannette Kipf gab im Gasthaus Hirschen gleich das Motto für das Schnitzelbanksingen am 10. Februar bekannt: „Sit 25 Johr mit em Schnitzelbanksinge in der Fasnacht d Lüt zum Lache bringe, des wen mir fiere mit Humor im Stil der goldnen 20er Johr.“

Kräftig Bewegung gab es in den Vorständen beider Vereinen, da Kipf sich für beide Ämter nicht mehr zur Verfügung stellte. „Mit Stolz habe ich sagen können, ich bin Leiterin eines Vereins, der sich in der Region einen Namen gemacht hat“, sagte Kipf. Einstimmig wurde Carola Bachthaler, bisher stellvertretende Vorsitzende des Gesangsvereins und Schriftführerin des Pop- und Gospelchors, zur Vorsitzenden in beiden Vereinen gewählt.

Bachthaler dankte ihrer Vorgängerin, die dem Gesangverein seit 2002 vorstand. Kipf war 1985 in den Verein eingetreten, schon nach einem Jahr übernahm sie ihr erstes Amt als Notenwartin. Ab 1989 gehörte Kipf zum Vorstand und machte den Weg von der Schriftführerin bis zur Vorsitzenden. „In den letzten Jahren hast du den Verein mit so viel Herzblut gestaltet. Dir verdanken wir, dass wir immer noch ein junger Chor sind“, so Bachthaler. „Niemand war bei uns länger in dem Amt als Vorsitzende als du.“ Unter großem Applaus ernannte Bachthaler die überraschte Kipf zur Ehrenvorsitzenden des Vereins.

Karin Strobl, Schriftführer im Gesangverein, trug den gemeinsamen Tätigkeitsbericht vor. 2017 leistete der Gemischte Chor sechs öffentliche und fünf private Auftritte, der Männerchor drei öffentliche und drei private. Der Gesangverein zählt 45 aktive Mitglieder, 24 Sängerinnen und 21 Sänger, sowie 140 Passivmitglieder. Mit 45,8 Jahren weist der Gesangverein das Durchschnittsalter der Aktiven auf.

„Das letzte Jahr sind wir vor lauter Privatfeiern kaum dazu gekommen, ein Konzert zu geben. Ein richtiges Highlight fehlte, aber dieses Jahr im Juni kommt das fette Highlight“, sprach Dirigent Jürgen Nass die Konzerte des 104 Personen starken Projektchors an, der seit letztem Jahr probt. „Es geht in großen Schritten vorwärts. Jede Singstunde zählt.“

Dank an Dirigent Jürgen Nass

Kipf überreichte Nass einen Geschenkkorb für sein 15-jähriges Wirken als Dirigent des Gesangvereins. Den Männerchor leitet Nass schon zwei Jahre länger. „Ohne dich wäre der Verein nicht, was er heute ist“, verwies Kipf darauf, dass Nass prägend auf den Stil wirkt und große Projektkonzerte initiiert. „Du schaust immer nach vorne und guckst, dass wir immer Spaß haben.“

Außer den zwei Konzerten des Projektchors unter dem Motto „Flashback to the 80s/90s“ im Juni könnte im Dezember noch ein Konzert als Weihnachtsveranstaltung stattfinden, kündigte Nass an. Die Kassenberichte beider Vereine blieben ohne Beanstandungen und die Entlastungen sowie die Wahlen erfolgten einstimmig.

Die Wahlen

Gesangverein: Carola Bachthaler (Vorsitzende), Fabian Nass (Stellvertretender Vorsitzender), Helmut Lambrecht (2. Rechner), Kathrin Siebold (2. Schriftführerin) und Roland Ammann (Aktivbeisitzer).

Pop- und Gospelchor: Carola Bachthaler (Vorsitzende), Fabian Nass (Stellvertretender Vorsitzender), Karin Strobl (Schriftführerin).

