Schwörstadt Größerer Feuerwehreinsatz nach Gebäudebrand in Schwörstadt

Größerer Feuerwehreinsatz nach Gebäudebrand in Schwörstadt

Am Mittwochnachmittag kam es in Schwörstadt zu einem Gebäudebrand, der zu einem größeren Einsatz führte.

Kurz nach 14.30 Uhr hörte der Bewohner eines Hauses in der Gartenstraße, dass in der Erdgeschosswohnung der Rauchmelder piepst. Er schaute nach und stellte fest, dass es in der Wohnung brannte und starker Rauch hervorquoll.

Gleichzeitig bemerkten Nachbarn den Brand, begannen mit ersten Löschversuchen und setzten einen Notruf ab.

Daraufhin eilten Feuerwehr, Rettungsdienst samt Notarzt und Polizei zum Brandort. Aus Sicherheitsgründen wurde ein Nachbarhaus geräumt.

Von der Feuerwehr waren die Abteilungen Schwörstadt und Rheinfelden im Einsatz. Der Brand war nach etwa einer halben Stunde unter Kontrolle und wenig später gelöscht. Ein Hausbewohner wurde vor Ort vom Notarzt und dem Rettungsdienst untersucht. Es bestand der Verdacht auf Rauchgasintoxikation und eventuell leichte Verbrennungen.

Die Wohnungsinhaberin befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht zu Hause. Zur Brandursache kann laut Polizei momentan nichts Genaueres gesagt werden, ebenso wenig zum Sachschaden. Die Wohnung wurde jedoch schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Der Brandort wurde beschlagnahmt und wird von Kriminaltechnikern und einem Brandsachbearbeiter der Polizei bezüglich der Brandursache untersucht.

Im Folge des Feuerwehreinsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen in Schwörstadt.