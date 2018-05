Schwörstadt Gesangverein: 100 Stimmen und ein Chor

Der Gesangvereins Dossenbach lädt am 24. und 26. Juni zum Projektkonzert in die Festhalle ein.

Dossenbach – „100 Stimmen – ein Chor“ ist das Projektkonzert des Gesangvereins Dossenbach überschrieben. Derzeit probt die Sängerschar eifrig für die Projektkonzerte am Sonntag, 24. Juni, ab 18 Uhr und am Dienstag, 26. Juni, ab 19.30 Uhr in der Festhalle in Dossenbach. Unter dem Motto: Flash Back to the 80s/90s kommen Lieder der 80er und 90er Jahre zu Gehör.

Viele Chöre in der Region plagen Nachwuchssorgen. Nicht so den Gesangverein Dossenbach. 44 aktive Sängerinnen und Sänger nennt der Chor sein Eigen, darunter sind fast ebenso viele Männer wie Frauen. Und es sind Stimmen in jeder Altersgruppe vertreten.

Das Durchschnittsalter der jungen Chorfamilie liegt bei 45 Jahren. Dieser Erfolg basiert auf ständig neuen Angeboten, wie etwa das Chorprojekt. Es ist das mittlerweile siebte an der Zahl. 57 Gastsänger jeden Alters aus der ganzen Region konnten für das Projekt gewonnen werden. Das ist für Dirigent Jürgen Nass eine gute Mischung. Seit Oktober wird jede Woche geprobt. „Flash Back to the 80s/90s“ titelt das Projekt, das Lieder wie „Let me Entertain you”, „I’m so exited” und „One Moment in Time” auf die Konzertbühne bringt.

Das Chorprojekt ist die beste Möglichkeit, ganz unverbindlich Chor- und Konzerterfahrung zu sammeln. Natürlich würden sich der Chorleiter und Gesangvereinsvorsitzende Carola Bachthaler freuen, wenn am Ende der eine oder andere Sänger als neues Mitglied gewonnen werden könnte. „Im Vordergrund steht jedoch die Freude am Singen“, sagt Jürgen Nass. Und die ist der großen Sängerschar bei den Proben deutlich anzumerken. Sie sind mit Begeisterung bei der Sache, was sich auch am sehr guten Probenbesuch zeigt, der im Schnitt weit über 80 Prozent beträgt. Davon können andere Dirigenten nur träumen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Jürgen Nass mit ebenso großer Begeisterung vor seinem Chor steht. Das gleicht Schwerstarbeit, wenn er mit ganzem Körpereinsatz am Pult steht und die Sängerschar zu Höchstleistungen animiert. Immer wieder werden die Liedzeilen geübt, so lange, bis sie sitzen.

Unterstützung erhält der 101 Kehlen zählende Chor bei seinen Projektkonzerten einmal mehr von der „One Night Band“ mit Hans-Peter Wegner (Gitarre), Peter Jess (Bass), Patrick Nass (Schlagzeug) und Michael Herrmann (Klavier).

Die Band wiederum wird verstärkt mit Bläserstimmen von Delias Bührer (Trompete), Martin Matt (Posaune) und Maximilian Schaffrinna (Saxophon). Die Moderation der Konzertabende übernimmt Dennis Affeld. Er wird einiges anzusagen haben, denn neben dem Projektchor gibt es Auftritte des Pop & Gospelchors Dossenbach, von Showtänzerinnen und der Gruppe „Menpower“, hinter der sich der Männerchor des Gesangvereins Dossenbach verbirgt.

Karten für die Projektkonzerte in Dossenbach gibt es ab sofort beim Pfeiffer Beck in Schwörstadt, im Gasthaus Hirschen in Dossenbach, in der Stoffecke in Schopfheim und bei Farben Lorch in Rheinfelden.